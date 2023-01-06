防非洲豬瘟入侵 高雄市府祭出「3部曲」

邊境解封，出入境人數增加，為防範非洲豬瘟病毒於春節期間藉疫區快遞郵包方式進入國內傳播，高雄市政府祭出防疫三部曲，農業局動物保護處也呼籲民眾勿網購或走私夾帶疫區豬肉製品，並請轄內養豬場落實門禁管制及生物安全措施，阻絕疫病入侵。

高雄市府為防堵非洲豬瘟入侵，農曆年前將強化3道防疫措施，包括由農業局完成小型養豬場豬隻健康訪視，查核31場曾經使用廚餘養豬場，確認已停止使用廚餘餵豬。衛生局加強稽查市場攤商、生鮮超商及團膳機構，防非法肉品流入市面；.環保局針對轄內4家已取得「廚餘再利用」資格的養豬場稽查廚餘使用情形，確認須蒸煮90℃達1小時，並清除路邊或巷弄內私設廚餘桶。

動保處表示，大陸自2018年8月發生首例非洲豬瘟案例以來，疫情迅速在全球蔓延，至去年底亞洲僅剩台灣和日本未發生疫情，因應年節出入境旅客大幅增加，國內針對入境旅客已啟動強化宣導，如違規攜帶豬肉製品入境，初犯罰款新台幣20萬元，再犯重罰100萬元。農業局提醒請市民出國或回國前一定要牢記相關規定。

農業局長張清榮表示，豬農應落實畜牧場門禁管制，強化各項自主防疫工作，也請民眾提醒國外親友，不要郵寄豬肉產品至臺灣，也不要私自網購肉類製品，以防範非洲豬瘟病毒入侵，造成養豬產業重大損失。 高雄市動保處人員定期至到豬場採血監測，以防非洲豬瘟入侵。記者王昭月／翻攝

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