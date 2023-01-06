快訊

1/6【早晨財經速解讀】 台股量放大 封關前最後一搏?

老公自清影片竟是「偷她手機」取得？小甜甜震驚：誰指使你說謊

音樂救國？《貝多芬傳》民國譯本的兩岸出版差異

防非洲豬瘟入侵 高雄市府祭出「3部曲」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市動保處呼籲豬場，應落實定期清潔消毒工作。記者王昭月／翻攝
高雄市動保處呼籲豬場，應落實定期清潔消毒工作。記者王昭月／翻攝

邊境解封，出入境人數增加，為防範非洲豬瘟病毒於春節期間藉疫區快遞郵包方式進入國內傳播，高雄市政府祭出防疫三部曲，農業局動物保護處也呼籲民眾勿網購或走私夾帶疫區豬肉製品，並請轄內養豬場落實門禁管制及生物安全措施，阻絕疫病入侵。

高雄市府為防堵非洲豬瘟入侵，農曆年前將強化3道防疫措施，包括由農業局完成小型養豬場豬隻健康訪視，查核31場曾經使用廚餘養豬場，確認已停止使用廚餘餵豬。衛生局加強稽查市場攤商、生鮮超商及團膳機構，防非法肉品流入市面；.環保局針對轄內4家已取得「廚餘再利用」資格的養豬場稽查廚餘使用情形，確認須蒸煮90℃達1小時，並清除路邊或巷弄內私設廚餘桶。

動保處表示，大陸自2018年8月發生首例非洲豬瘟案例以來，疫情迅速在全球蔓延，至去年底亞洲僅剩台灣和日本未發生疫情，因應年節出入境旅客大幅增加，國內針對入境旅客已啟動強化宣導，如違規攜帶豬肉製品入境，初犯罰款新台幣20萬元，再犯重罰100萬元。農業局提醒請市民出國或回國前一定要牢記相關規定。

農業局長張清榮表示，豬農應落實畜牧場門禁管制，強化各項自主防疫工作，也請民眾提醒國外親友，不要郵寄豬肉產品至臺灣，也不要私自網購肉類製品，以防範非洲豬瘟病毒入侵，造成養豬產業重大損失。

高雄市動保處人員定期至到豬場採血監測，以防非洲豬瘟入侵。記者王昭月／翻攝
高雄市動保處人員定期至到豬場採血監測，以防非洲豬瘟入侵。記者王昭月／翻攝

非洲豬瘟 廚餘 養豬場

延伸閱讀

高雄人愛打架？日人見1景象嚇呆「馬路很多吐血」 真相曝光網喊：好丟臉

影／高雄蜜棗10年努力今插旗南韓 「雪麗」微帶果酸受歡迎

大社蜜棗評鑑冠軍出爐 農業局長咬冠軍棗現場大爆汁

童年回憶掰了！ 27年「家樂福愛河店」傳農曆年後歇業 高雄人哀號

相關新聞

「年前一周有強冷空氣」 彭啟明：春節可能偏冷 迎風面降雨機率高

天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天在冷鋒東移通過後，下午冷空氣將逐漸影響，北部及東半部天氣仍是多雲到陰有短暫陣雨，不過...

防非洲豬瘟入侵 高雄市府祭出「3部曲」

邊境解封，出入境人數增加，為防範非洲豬瘟病毒於春節期間藉疫區快遞郵包方式進入國內傳播，高雄市政府祭出防疫三部曲，農業局動...

爪下亡魂／流浪犬貓入侵山林 野保、動保兩度對撞 農委會又要草草結案？

動保法2015年修法，零撲殺政策2017年2月7日上路至今將滿6年，瀕臨絶種保育動物石虎、穿山甲犬殺事件不斷，引爆動保團體和野保團體針鋒相對，兩度在公共政策網路參與平台提案對撞，日前協作會議縣市動保人員也大吐苦水，偏鄉被丟來一車一車的幼犬，一個餵養人就把行政機關搞到雞飛狗跳，與會者期待至少從生態敏感區全面禁止餵食做起，農委會官員卻以「用嘴巴講很容易，下來做！」畫下句點，許多人傻眼，憂心農委會又要草草結案。

今晨北、東偶有短暫雨 午後氣溫漸降、連日雨勢停歇

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(6日)冷空氣前緣掠過，北、東偶有局部短暫雨，...

捕鰻苗風險高 漁民為「白金」與天搏命 就盼一夜致富

每當東北季風吹起，宜蘭、花蓮海岸線夜間燈火點點，開始有人群逐「白金」而來，冒著低溫，在湧浪間與老天搏命，就為了一條條纖細的白色鰻苗。海邊也築起「鰻寮」，這是捕鰻人在捕鰻苗期間賴以維生的處所。

又是小區域！宜蘭深夜規模4.3地震 5縣市有感

中央氣象局今天(6日)凌晨1點11分發布芮氏規模4.3小區域有感地震報告，震央位於宜蘭縣政府東北東方34.1公里台灣東部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。