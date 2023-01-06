「年前一周有強冷空氣」 彭啟明：春節可能偏冷 迎風面降雨機率高

天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天在冷鋒東移通過後，下午冷空氣將逐漸影響，北部及東半部天氣仍是多雲到陰有短暫陣雨，不過越晚降雨會越小，中南部則是多雲到晴的天氣。

氣溫上也會隨著時間越晚逐漸下降，北部及宜蘭低溫有機會下降到13-15度、中部15-18度、南部及花蓮台東16-19度，局部空曠區域有機會在更低一些，晚間出門要多留意穿著。

方俊元說，明天乾冷空氣影響下，各地的天氣穩定，不過在南部及花東受到南方雲系北上影響，會是多雲到陰的天氣。

在氣溫方面，明天雖然白天受陽光照射氣溫會稍微回升，不過感受上還是會較涼冷，外出活動保暖要做足。

方俊元說，周日到下周一大陸高壓東移出海，環境風向轉偏東風，冷空氣影響減弱、氣溫也會逐漸回升，還是要留意在夜間清晨輻射冷卻影響的較低溫情形。

下周二將會再次有東北季風增強，方俊元說，但強度較弱，影響時間較短暫，迎風面的基隆北海岸及東半部降雨會增多，西半部則是受南海到華南的水氣東移，雲量會較多，也有局部降雨的機會。在天氣轉差之前，可以把握周末的好天氣，安排外出活動出門走走。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，年前一周有強冷空氣，過年假期可能偏冷迎風面降雨機率高。 下午冷空氣將逐漸影響，北部及東半部天氣仍是多雲到陰有短暫陣雨，不過越晚降雨會越小，中南部則是多雲到晴的天氣。本報資料照片

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