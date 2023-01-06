今晨北、東偶有短暫雨 午後氣溫漸降、連日雨勢停歇

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(6日)冷空氣前緣掠過，北、東偶有局部短暫雨，下午起氣溫漸降、晚轉乾，連日迎風面濕涼多雨停歇，各地區今天氣溫為北部14至21度、中部13至25度、南部14至26度、東部14至25度。明晚至下周日(8日)清晨因強輻射冷卻加持，本島平地最低氣溫將降至11度左右。

吳德榮指出，今晨北海岸、東北部有較多低雲，海峽有高層雲移入，降水回波在北海岸及東側海上，北海岸、東半部有局部降雨。今晨中南部仍有輻射冷卻，並產生「輻射霧」，截至4點53分本島縣市平地最低氣溫為南投(中寮鄉)12.6度。其他各地區平地最低氣溫為北部(新北淡水區)16.0度、南部(高雄大樹區)14.4度、東部(花蓮壽豐鄉)16.2度。

吳德榮表示，根據最新(5日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日冷空氣前緣掠過，北、東偶有局部短暫雨，下午起氣溫漸降、晚轉乾，連日迎風面濕涼多雨停歇。各地區平地氣溫為北部14至21度、中部13至25度、南部14至26度、東部14至25度。

他指出，根據最新模式模擬顯示，明(7)日乾冷空氣南下，各地晴朗、陽光下舒適，明晚至下周日(8日)清晨，因「強輻射冷卻」加持，本島平地最低氣溫將降至11度左右。下周日白天起至周一(9日)冷空氣明顯減弱，氣溫逐日回升，各地晴時多雲，白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差大，另外，下周一中高層雲系逐漸移入，南台灣近山區偶有零星飄雨的機率。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，下周二(10日)微弱東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中高層雲系移入，西半部近山區偶有零星飄雨的機率，各地氣溫略降，北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。

他也說，下周三(11日) 微弱東北季風減弱、下周四至周六(12至14日)，大氣逐漸增暖、水氣多，為「暖陽如春」易起霧的型態。第10天(15日)鋒面抵達、變天，模式仍在調整其模擬誤差，應持續觀察。第10天之後有冷空氣南下，但能準確模擬何時會降至幾度仍不存在，故無需「言之過早」，還需觀察。

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