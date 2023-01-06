又是小區域！宜蘭深夜規模4.3地震 5縣市有感

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局今天(6日)凌晨1點11分發布芮氏規模4.3小區域有感地震報告。圖／氣象局提供
中央氣象局今天(6日)凌晨1點11分發布芮氏規模4.3小區域有感地震報告。圖／氣象局提供

中央氣象局今天(6日)凌晨1點11分發布芮氏規模4.3小區域有感地震報告，震央位於宜蘭縣政府東北東方34.1公里台灣東部海域，地震深度9公里。

各地震度級：宜蘭縣地區最大震度2級、新北市地區最大震度2級、桃園市地區最大震度1級、花蓮縣地區最大震度1級、新竹縣地區最大震度1級。

地震 宜蘭

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