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咒術迴戰展 聽歌抽門票
日本官方「咒術迴戰展」去年十二月卅日起於台北華山盛大開展，由聯合數位文創主辦，日本版權方與羚邦集團官方授權，現場集結上百件日本展品，首度於台灣展出。
展覽活動期間購票入展，還可抽日本大阪來回機票，相關抽獎活動請至展覽活動官網查詢。KKBOX也推出抽獎活動回饋台灣咒術粉，只要於指定期間內聆聽指定咒術迴戰主題曲，就可抽「咒術迴戰展」門票，再送精美限量海報，更有機會得到演唱咒術迴戰動畫ED1的樂團「ALI」親筆簽名板，相關活動辦法請洽KKBOX官網。
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