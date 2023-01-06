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楊梅地震 民眾嚇到誤為是爆炸
桃園市楊梅區昨上午發生芮氏規模3.2小區域有感地震，震央位於桃園市政府西南西方17.1公里，地震深度僅5公里。中央氣象局坦言，過去在桃園較少出現地震，昨天主要受板塊擠壓的間接力量影響，才會出現小規模淺層地震，不過發生餘震機率不高，民眾不用太擔心。
楊梅昨這起小區域地震，桃園市最大震度2級、新竹縣、新竹縣最大震度1級，但不少民眾仍驚呼有感，甚至誤以為是爆炸、「阿共打過來」等。
楊梅警分局表示，地震發生後，有民眾打電話報案稱所住大樓發生爆炸，整棟大樓都在扯，警方獲報到場詢問警衛，確認無事。
桃園市議員周玉琴說，地震的巨大聲響很明顯，持續時間僅1、2秒，但能感覺聲波震到窗戶搖動，所以起初以為是大樓倒塌或爆炸，地方群組和民眾都在討論。
氣象局說，西部地區多屬淺層構造活動，曾有錯動或較脆弱的斷層，發生地震的機率較大。雖然桃園以往發生頻率較少，但整個台灣都位處板塊活動的範圍，能量釋放本來就是每幾年會發生一次，屬正常現象，昨規模不到3.5，但震央因鄰近民宅較多的區域，民眾也較有感。
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