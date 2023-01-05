國際減重手術指引修正 亞洲人BMI超過27.5就建議手術

2025年全球肥胖人口被預測將超越過瘦人口。國際已多項研究指出，非手術方式治療病態性肥胖的成功率僅5%。美國肥胖醫學會與世界肥胖醫學會修正30年來未變動的國際減重手術指引，身體質量指數（BMI）超過36一律建議手術，亞洲人比白種人更容易因肥胖引起疾病，建議亞洲人BMI超過27.5就應接受手術。

據國健署調查，台灣18歲以上成人過重（BMI介於24到27間）及肥胖（BMI大於27）比率為50.3%。BMI大於40視為病態性肥胖，在台灣，病態性肥胖約有20萬人。

過去台灣針對減重手術，僅給付BMI超過40，或BMI值超過35且有肥胖併發症，去年6月下修給付條件，調整為BMI大於37.5或BMI大於32.5且有肥胖併發症。

台灣代謝及減重外科醫學會理事長王偉表示，因應此次國際大幅下修減重手術條件，台灣去年才調整健保給付條件，近期應暫時不會調整，但自費市場件恐受其影響，醫美診所等可能依這次國際標準下修，調整收治患者條件。

多項研究顯示，病態性肥胖者，如果只靠藥物、飲食、運動等內科減肥治療，短時間內可快速瘦身，但長期失敗比率高達九成以上，因大腦對食物慾望及腸胃道對營養需求仍相同，易產生「溜溜球效應」，復胖機率高。

隨著胃繞道手術或胃袖狀切除術安全性提高，將較於非手術治療，手術反而能幫助患者減少罹患第二型糖尿病等肥胖合併症機率。

台灣代謝及減重外科醫學會前理事長李威傑說，亞洲人基因與白種人不同，亞洲人BMI大於27.5發生肥胖併發症機率與白種人BMI大於35相同。修正指引也要提醒國人，BMI大於25時就該警覺肥胖可能帶來健康危機。

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