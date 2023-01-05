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氣候法修法4度協商關鍵條文沒共識 立院最快1月9日三讀

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院長游錫堃。記者潘俊宏／攝影
立法院長游錫堃。記者潘俊宏／攝影

為加速達成2050淨零路徑階段減碳目標，國發會去年底提出強化2030減碳目標，立法院今天繼續協商「溫室氣體減量及管理法」修正草案，包括2050年淨零排放、永續會權責、碳費等關鍵條文均未達成共識，民進黨團總召柯建銘表示，全案最快將在1月9日的院會處理。

行政院會在去年4月21日通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並且將法案名稱修正為「氣候變遷因應法」，立法院長游錫堃昨天召集朝野黨團協商，由於多數條文尚無法取得共識，朝野在今天下午繼續開會討論。

國民黨立委林奕華提議，有關溫室氣體的減量目標，應該要設置短、中期不同階段目標，否則難以檢視政府是否達到；時代力量立委陳椒華也說，沒有明訂目標會很難檢討，建議中期目標可以訂在2035年。

環保署長張子敬回應，國發會已經提出強化2030減碳目標，2030年將較2005年（基準年）排放量減24%加減1個百分點，而原本隸屬環保署的永續會改到國發會後，賦予任務不同，開會型態不會像過去那樣，而且永續會陸續提出2030、2050路徑，已經發揮應有的功能。

歷經將近2個小時的討論，有關碳費徵收、優惠費率、溫室氣體管理基金等關鍵條文，朝野立委仍然無法達成共識，擔任會議主席的游錫堃裁示，未達共識的條文均暫時保留，保留部分將在院會進行處理。

民進黨團總召柯建銘表示，氣候變遷因應法在這個會期一定要處理，但是現在還有明年度的中央政府總預算案，預計會在明後天的院會進行討論，等到總預算處理到一個程度，未來再看要表決哪些法案，控制時間處理，「最快下禮拜一，反正大家準備好就好」。

減碳 氣候變遷 民進黨

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