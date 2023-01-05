「菸害防制法」衛福部只管菸彈不管載具 醫學會說重話：明顯規避責任

「菸害防制法」修正草案昨於立法院衛環委員會進行第4次協商，但衛福部國健署卻態度大轉彎，堅持回到政院版本，並將加熱菸（菸體）、加熱菸組合元件（載具）拆成兩部分，只管前者，後者則推給經濟部，認為那是「3C產品」，遭立委質疑「背後受到什麼壓力」。台灣胸腔暨重症加護醫學會今也發出聲明，直言「憂心加熱菸、電子煙管制不完善，將成為健康風險一大破口」，呼籲政府從源頭立法做好妥善管理。

台灣胸腔暨重症加護醫學會聲明指出，近年加熱菸、電子煙透過行銷包裝手法，打入青少年族群，企圖用潮流廣告方式，使青少年不知不覺中接受電子菸吸食，後續有很高比率將成為傳統菸品吸食者。世界衛生組織（WHO）已明確闡述，電子菸具有成癮性，需要進行管制。同時，因吸食加熱菸、電子菸導致的急性肺損傷、呼吸衰竭需入住加護病房，甚至死亡的案例也多所發生。

聲明指出，本會長期治療民眾肺部疾病，對於吸菸造成民眾健康危害「深惡痛絕」，政府著手修法，以便有效管制菸品使用，深表認同，但據聞政府將加熱菸管理「分開不同主管機關」，之後恐產生加熱菸載具由經濟部審查，本體貼上「安全驗證標章」，可公開陳列展示，無購買年齡限制，衛福部只審查菸彈成份是否有害，「對於加熱菸品所產生可能的危害健康物質，卻無明確管轄單位」。

聲明指出，本會一向支持政府菸害防治的作為，但擔憂「加熱菸及電子菸管制不完善，將成為民眾健康風險的一大破口」，盼政府相關單位能夠體察民意，呼應醫療專業的意見， 從源頭立法做好妥善管理，才能為民眾健康主動把關。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健接受電訪表示，加熱菸及載具如同「槍與子彈」，買載具一定要有菸裝進去才能使用，兩者必須要同時管制，「政府要分兩個單位管轄，很明顯是規避責任」，強烈呼籲政府應該要有所作為並統一管理，避免未來成多頭馬車。此外，臨床上早已觀察許多年輕人出現不明原因肺炎，一問病史「才知偷用電子加熱菸」，顯現年輕人根本不知吸電子加熱菸嚴重度，而造成嚴重肺損傷。

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