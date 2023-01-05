南台灣衝漁電共生 學者：審查須落實應照顧漁民權益

漁電共生大舉入侵南台灣，不僅室外漁塭大規模轉換成漁電，連應該農牧使用的特定農業區、一般農業區的既成養殖戶，都可以轉為漁電；學者疾呼，漁電共生是政府政策，但審查必須落實、嚴格，也要注意養殖戶的利益；他也說，也因為養殖光電，未來國內的養殖魚種，將會起重大變化。

農委會近期預告修正「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法第二十一條附表四修正草案」，將特定農業區、一般農業區設置室內魚塭的規範入法，必須是既有魚塭、且有養殖事實才可在農地申請漁電。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，做漁電重點是在審查，審查申請案件是否很嚴格、有落實？據他了解，申請後由地方政府審核，書審大多很寬鬆，施行細則都沒有仔細看。

他表示，台灣鯛協會日前才召開會員大會，有養殖戶與加工廠反映，養殖量變少了，且品項正在改變中；原本漁民養魚，但地主收回魚塭做光電、租給光電，原本光電場應該跟養殖戶協調但沒有，只用最便宜的方式蓋光電，「蓋的樣子沒辦法養魚」，漁民被迫離開，電廠再找自己的團隊來養。

郭建賢說，他去看了好幾個場，環境社會檢核不是為光電業者解套，也不是畫幾個裝模作樣的格式就好，垮距太小難收成、做太矮也沒有光進來，光電場的設計要優先顧及漁民的利益，跟養殖戶商量協調好的才施工，而不是先施工了，成了不好養魚的地方，才叫漁民去養。

郭建賢表示，加工廠也反映，魚少、魚貴、且未來養殖魚的品項將有一番大變動，比如現在說要是內光電養殖池，需要設置循環水，過去室外養吳郭魚、虱目魚不換水沒事，室內養殖兩周不換水，水質變差魚就死了，吳郭魚薄利，更不可能室內養殖做循環水。

他說，南部都說要用室內光電養殖白蝦，但實際上，室內養殖的白蝦若沒有調整飼料，蝦子養出來顏色偏白，消費者不喜歡、蝦車不收，除非有自己的通路，否則很難賣，一堆光電場都說虱目魚、台灣鯛要改養白蝦，變成魚少價揚，未來養殖魚種會起變化，而光電養蝦實際上能養得好的，也沒有幾家。

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