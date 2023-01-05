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菸害防制法修訂 醫學會籲從源頭替民眾健康把關

中央社／ 台北5日電

菸害防制法修法再起爭議，台灣胸腔暨重症加護醫學會今天呼籲，若加熱菸及電子煙管制不完善，將成為民眾健康風險的一大破口，盼從源頭立法做好妥善管理，替民眾健康把關。

菸害防制法昨天在立法院第4度進行協商，政院提出的草案中，對於新興菸品的管理方針是「禁止電子煙、管制加熱菸」，但加熱菸的菸彈和組合元件（載具）如何納管成為爭議焦點，預計下週再度協商。

台灣胸腔暨重症加護醫學會今天下午發布聲明稿表示，政府即將修訂的菸害防制法，針對加熱菸的管理，將分開不同主管機關管轄。

聲明指出，如此恐產生加熱菸載具由經濟部審查，本體貼上安全驗證標章即可公開陳列展示，無購買年齡限制。衛福部只審查菸彈成分是否有害，對於使用加熱菸品所產生可能的危害健康物質，卻無明確管轄單位。

台灣胸腔暨重症加護醫學會呼籲，若加熱菸及電子煙管制不完善，將成為民眾健康風險的一大破口，盼政府相關單位體察民意，呼應醫療專業的意見，從源頭立法做好妥善管理，才能為民眾健康主動把關。

立法院 衛福部

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