今晚入夜後迎「小寒」 民俗專家：早睡晚起調合陰陽

今晚11時5分會進入「小寒」節氣，民俗專家建議，根據黃帝內經記載，此節氣以「養腎、保胃」為飲食重點，栗子、羊肉、黑豆等都是很好食材，另外也建議民眾「早睡、晚起」，使體內陰陽平衡，增強健康。

民俗專家楊登嵙說，今晚11時5分就會進入「小寒」節氣，而黃帝內經記載，寒冷冬天養生首重「去寒就溫」，而人體陽氣源於腎，禦寒保暖，首當養腎。另外，天氣寒涼，容易導致腸胃功能紊亂，所以小寒養生要注重養腎、保胃。

楊登嵙說，此節氣的進補食物以「防寒補腎」為主，可選擇栗子、大棗、桂圓肉、淮山、蓮子、枸杞等。但體質偏熱、偏實、易上火者，則要注意涼熱的合理搭配，可吃海帶、紫菜和海蜇等，但不宜過多，否則腎水更寒而擾心陽。

他說，另外腎主水，也可吃溫熱、黑色食物，如羊肉、黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗、杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓等食物，都有補腎益腎作用。

他提到，冬季的養生重點是「藏」，「冬應腎而養藏」，腎主冬，冬萬物閉藏，作息宜早睡晚起，待日光出現再起，若反道而行會傷腎氣。

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