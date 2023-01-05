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我的善終我決定 基隆長庚醫院海宣導安寧療護病人自主

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆長庚醫院今天舉辦安寧療護暨病人自主權利法海報展，增進大眾對安寧療護及病人自主的認識。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院今天舉辦安寧療護暨病人自主權利法海報展，增進大眾對安寧療護及病人自主的認識。圖／基隆長庚醫院提供

基隆長庚醫院舉辦安寧療護暨病人自主權利法海報展，主題是「我的善終我決定」，展期到13日。長庚是基隆市唯一建構「預立醫療照護諮商」門診的醫院，推廣醫療善終理念，希望藉由海報展，增進大眾對安寧療護及病人自主的認識。

基隆長庚表示，台灣安寧療護運動已推動20多年，尊重末期病人醫療意願並保障權益，安寧緩和醫療條例適用對象也從癌症、漸凍人患者擴大到八大非癌患者，並明訂末期病人可依其簽署意願書或最近親等親屬出具同意書，可以不施行、終止或撤除心肺復甦術或維生醫療。

基隆長庚醫院2019、2020年承接衛福部「預立醫療照護諮商推廣獎勵計畫」，持續透過院內外人員訓練及社區宣導，推廣醫療善終理念。

醫院今天在1樓大廳舉辦海報展開幕活動，邀請民眾參觀，一起來想想生命醫療決定權應該由誰作主。副院長洪明銳與緩和醫療委員，也在病人自主權利法實施周年前夕，透過有獎徵答，宣導安寧療護與病人自主理念。

海報展的內容包括當生命走到終點時，你想做這些事嗎？你想待在哪裡？什麼是預立醫療照護諮商？什麼是預立醫療決定？以及見證人及醫療委任代理人需注意事項。

「我還想知道……」海報解說簽了預立醫療決定書，之後可以改嗎？可以去哪裡簽？簽了是不是只要被送進醫院，醫師就不會救我了？拒絕人工營養及流體餵養，是不是把人餓死？

長庚醫院表示，希望藉由這次海報展讓民眾更加認識安寧療護及病人自主觀念，在面對醫療決定時能勇敢表達自己的想法，並讓親友知道，充分與醫護團隊討論及作出醫療決定。

基隆長庚醫院今天舉辦安寧療護暨病人自主權利法海報展，增進大眾對安寧療護及病人自主的認識。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院今天舉辦安寧療護暨病人自主權利法海報展，增進大眾對安寧療護及病人自主的認識。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院今天舉辦安寧療護暨病人自主權利法海報展，增進大眾對安寧療護及病人自主的認識。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院今天舉辦安寧療護暨病人自主權利法海報展，增進大眾對安寧療護及病人自主的認識。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院今天舉辦安寧療護暨病人自主權利法海報展，增進大眾對安寧療護及病人自主的認識。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院今天舉辦安寧療護暨病人自主權利法海報展，增進大眾對安寧療護及病人自主的認識。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院今天舉辦安寧療護暨病人自主權利法海報展，增進大眾對安寧療護及病人自主的認識。圖／基隆長庚醫院提供
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基隆長庚醫院今天舉辦安寧療護暨病人自主權利法海報展，增進大眾對安寧療護及病人自主的認識。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院今天舉辦安寧療護暨病人自主權利法海報展，增進大眾對安寧療護及病人自主的認識。圖／基隆長庚醫院提供

長庚 基隆 患者

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