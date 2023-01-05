新北唐寶寶炸物事件3個月....3企業1公會挺身加入「友善店家」計畫

新北去年11月一名唐寶寶買40元炸物忘記帶錢包，引發老闆不滿報警及怒罵，引發社會高度關注，該事件讓民眾進一步認識唐寶寶，也讓許多企業主動加入唐氏症基金會「友善店家」計畫行列，包括7-ELEVEN、FamilyMart、信義房屋及中華民國驗光師公會全國聯合會，未來將於門口張貼「唐寶寶友善店家」貼紙，若唐寶寶或有需要的人求援，每位店員都能加入助人行列。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，2、3個月前的新聞事件，間接促成基金會長期推動的友善商家計畫，獲得許多迴響，這些友善企業願意率先站出來，作為唐寶寶、身心障礙者的靠山，未來孩子若在社區中碰到困難，都可以進去店家尋求協助，不必再害怕只能打給110、119，尤其近日春節快到，希望更多連鎖商店加入，讓台灣每個都市社區、角落充滿善的循環。

林正俠也是唐寶寶爸爸，他透露，女兒今年28歲，女兒剛出生時，自己和家人是「天人交戰」，不知如何對外開口說這件事，也不敢大方帶女兒出門，是藏在心中很久的秘密，但隨著孩子長大，發現孩子很乖、很善良也很努力，但身為家長，還是不敢放手讓她一人搭公車，因為他們反應慢、不靈活，對於突發事件不知如何應對，可能迷路或發生危險。

林正俠坦言，因為炸物事件後，家長的態度趨於兩極化，一部分家長更害怕，擔心孩子若受傷害，短時間是否能恢復孩子的信心，但也有家長認為，事件發生後，社會更能理解唐寶寶，對於弱勢有更高包容性，碰到問題時也願意出手幫忙。林表示，不奢望孩子升官發財，功成名就，只希望社會大眾對於孩子多些包容與理解，「對家長來說，最大的期盼就是孩子能在社會上獨立、社區內自由走動」。

據統計，全台現有110萬名身心障礙者、3萬名唐氏症患者。三重重新障礙者日間照顧中心教保副組長李婉玲表示，唐寶寶外觀眼距較寬、臉部較平，但疫情期間戴口罩，外觀不一定看得出來，不過唐寶寶有時會緊張、焦慮或畏縮，外出時多半需要家長或手足、教保員陪同，當然也有唐寶寶可以自行外出、購物，希望外界看到有些人不尋常時，可以主動詢問「你需要幫忙嗎？」多些觀察及關懷並伸出援手。

三重重新障礙者日間照顧中心教保老師楊佳偉表示，唐寶寶有時聲音較大，外出時教保員會陪同向店家主動打招呼。而唐寶寶因發展較慢，不擅長數字、金錢觀念，也會訓練唐寶寶使用金錢、點數或悠遊卡作為輔具，外出購物更順利。在碰上突發事件，唐寶寶時常會「呆掉」，因此平時也會訓練唐寶寶說「我需要幫忙」，主動對外尋求協助。 唐氏症基金會董事長林正俠（右5）攜手中華民國驗光師公會全國聯合會理事長黃群宸（左1起）、全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺、新北市社會局副局長許秀能、統一超商公共事務部部長李至和、信義房屋經理李育銜及心智障礙孩子們一起表示打開友善之門。記者許政榆／攝影 唐氏症基金會邀請友善商家貼上「友善貼紙」，一起友善唐寶寶及心智障礙者。圖 / 唐氏症基金會提供 唐氏症基金會董事長林正俠（右3）與新北市社會局、友善商家代表共同握有友善之鑰，象徵打開友善之門。記者許政榆／攝影

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