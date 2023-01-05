阿姨「降落」！網紅阿翰親繪「黑松沙士春節限定版」
還記得「800英尺、500英呎……100英呎降落降落！」的趣味梗嗎？今年春節，也可以歡樂降落在你家。今年黑松沙士特別與知名Youtuber阿翰合作，首次將他親自繪製的插畫角色展現於瓶身，推出「算命阿姨」及「房東阿姨」兩款黑松沙士春節限定版，於指定通路購買相關產品，再送限量紅包袋，被稱作是「今年最具話題的必買年貨」！
黑松沙士今年推出的春節新包裝，出自阿翰手繪，將九天玄女唯一指定的「算命阿姨」，以及手握全台百間套房的「房東阿姨」可愛樣貌降落於瓶身。其中，房東阿姨更以兔女郎的模樣生動呈現，算命阿姨以爆米花恭請九天玄女降落的拿手絕活元素也不可少，再加上「唯一指定、平安如意」、「錢兔後翹、好運報到」的吉祥話對聯，年節上市超應景。
此外，黑松沙士還以「廖麗芳」角色打造趣味算命網站，1月12日限時開張，可讓鐵口直斷的算命阿姨算算今年運勢，到黑松沙士FB粉絲團參加相關活動即可抽免費黑松沙士一箱；加入黑松LINE官方帳號，還能免費下載「算命阿姨/房東阿姨限定桌布」。
「黑松沙士春節限定版」即日起陸續於各大通路販售。1月31日前於PChome 24h購物購買黑松沙士系列商品，滿299元再送阿翰插畫限量紅包乙組，數量有限，送完為止。
相關活動可查黑松沙士Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/HeySongSarsaparilla/。
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