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請支援防詐！全聯攜手刑事局 提升全民防詐免疫力

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯董事長林敏雄與警政署長黃明昭和PX TV防詐宣導影片合影。圖／全聯福利中心提供
全聯董事長林敏雄與警政署長黃明昭和PX TV防詐宣導影片合影。圖／全聯福利中心提供

全民領6,000元的政策才剛公布，詐騙集團馬上推出新的詐騙連結騙你的個人帳戶資訊，隨著詐騙集團手法不斷推陳出新，防詐、識詐宣傳也要有新方法。刑事警察局吉祥物刑事Bear這次與全聯福利中心吉祥物福利熊攜手出任務，利用婆媽最愛去的全聯門市PX TV推播反詐宣導影片進行宣導，一起「請支援防詐」。

全聯協助刑事局製作「防詐咖啡廳」系列影片，邀請多位藝人進行拍攝，目前已在全台6縣市包括雙北、台中、台南、花蓮、澎湖共544家門市PX TV播出，讓民眾購物同時也認識「假交友、假投資、假求職、假公務機構、猜猜我是誰」5大詐騙類別，整理了常見的詐騙話術、手法，同時也提供了識別與破解的技巧，全面提升民眾防詐免疫力，而警方也在全聯700家門市設置巡邏箱，展現警方與企業合作，共同提升民眾防詐騙意識。全聯不僅幫大家省錢，更守護大家的荷包。

全聯目前於全台6縣市包括雙北、台中、台南、花蓮、澎湖共544家門市PX TV播出「防詐咖啡廳」系列影片助防詐。記者黃筱晴／攝影
全聯目前於全台6縣市包括雙北、台中、台南、花蓮、澎湖共544家門市PX TV播出「防詐咖啡廳」系列影片助防詐。記者黃筱晴／攝影
警政署頒感謝狀於全聯。圖／全聯福利中心提供
警政署頒感謝狀於全聯。圖／全聯福利中心提供
詐騙集團手法不斷推陳出新，全民學會識別一同阻絕詐騙。記者黃筱晴／攝影
詐騙集團手法不斷推陳出新，全民學會識別一同阻絕詐騙。記者黃筱晴／攝影

詐騙集團 咖啡廳 警察

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