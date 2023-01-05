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不可思議的「纖、細、輕」！寶島眼鏡「極舒適」系列纖細輕款，比藍芽耳機還輕！

聯合線上／ 文/黎允之

眼鏡滑落、戴久了鼻樑上有壓痕、耳朵會痛、運動時更是「難當重任」！究竟什麼樣的眼鏡才能在各式生活情境下都能戴得舒適，並且兼顧清晰視野和高顏值？寶島眼鏡推出「極・舒適」系列2023纖細輕款，主打「極輕、極細、防滑無痕」，把眼鏡族的痛點一次解決，讓試用者大感驚艷，直呼：「有種沒戴眼鏡的感覺！」

肚編實地採訪眼鏡族在生活上遇到的困擾。 (圖／噓星聞提供)
肚編實地採訪眼鏡族在生活上遇到的困擾。 (圖／噓星聞提供)

極輕、極細，絕對舒適又有型
實際評測寶島眼鏡「極・舒適」系列，不含鏡片重量不到8g，比一包面紙、藍芽耳機、或是一枚10元硬幣還要輕，讓使用者幾乎感覺不到它的存在，長時間配戴也不會感到疲勞。

實際測量寶島眼鏡「極・舒適」系列，重量只有7克。 (圖／噓星聞提供)
實際測量寶島眼鏡「極・舒適」系列，重量只有7克。 (圖／噓星聞提供)

鏡框最細不到0.1公分，和一般迴紋針差不多細，外型時尚好搭，無論是質感爆棚文青必備圓框、修飾臉型線條的大方框、經典不敗的金屬細框，各種流行款式通通有，舒服之餘還能走在潮流尖端，新年打造新形象，絕對必收這一款！

極細鏡框兼具時尚質感，可修飾臉型襯托氣質。 (圖／噓星聞提供)
極細鏡框兼具時尚質感，可修飾臉型襯托氣質。 (圖／噓星聞提供)

防滑無痕，整日配戴無負擔
喜愛運動的朋友，再也不用為運動時眼鏡脫落而煩惱了！經過真人實測，戴著寶島眼鏡「極・舒適」系列做交互蹲跳、模仿搖滾吉他手劇烈擺動全身，寶島眼鏡「極・舒適」系列採用空氣鼻墊，具有緩衝、減壓功能，能夠比他牌展現更好的防滑效果，運動無負擔、不易滑落，鼻樑也不會留下壓痕，是運動族、易流汗、臉部易出油的朋友命定的眼鏡，讓舒適回歸你的生活主場。

超高CP值，創造舒適新「鏡」界
寶島透過40年的經營，累積台灣人千萬筆數據，推出「極・舒適」系列2023纖細輕款，不只機能和視覺感俱佳，提供令人驚豔的舒適感，讓眼鏡族一試就愛上！高CP值讓學生、上班族都能輕鬆入手，完美體貼眼鏡族的需求。寶島眼鏡「極・舒適」系列整付配到好，只要1980元起，還送專屬配件組；並針對不同的材質、零件和鏡框細節、工藝處理，提供1980、2980、3980三種價位級別，消費者可依照自己的習慣和需求，選擇恰恰好的產品，每款眼鏡都極輕、極細，給予渾然天成的舒適感。

3種價位級別，根據需求任君挑選，輕鬆入手無負擔。 (圖／噓星聞提供)
3種價位級別，根據需求任君挑選，輕鬆入手無負擔。 (圖／噓星聞提供)

平時上班盯電腦，下班滑手遊、逛購物網站，放假跟著線上運動課程「動次動」，我們的眼睛一整天都扮演著非常重要的角色，是該好好善待它。現在到寶島眼鏡門市，選擇「極・舒適」系列2023纖細輕款來犒賞自己的雙眸，消費滿3500元再送葉黃素+魚油(30粒/價值$800)，這麼超值好康的優惠，一定要呼朋引伴、配好配滿，為新的一年創造舒適新「鏡」界！

現在就上寶島眼鏡官網查看最新訊息 >> https://bit.ly/3GbSayu
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