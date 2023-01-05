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又要降溫！明北台灣入夜下探14度 這些地區留意短暫雨
中央氣象局表示，今天大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，明天白天北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，入夜後有接近大陸冷氣團等級冷空氣南下，北部及東北部天氣轉冷，氣溫約為14度，東部、東南部地區及恆春半島仍要留意局部短暫雨。
氣象局表示，明天北部地區高溫些微下降，約為18度，清晨低溫約16至18度；其他地區高溫約22至26度，低溫約14度，整體水氣較今天增加，北部、東半部有降雨機率，入夜後有接近大陸冷氣團等級冷空氣南下，中部以北、東北部氣溫約降至14度，東半部地區留意局部雨勢。
氣象局指出，周六(7日)、周日(8日)天氣與這兩天差不多，北部地區清晨約14度，高溫約18至20度；其他地區低溫約16至18度，中南部地區高溫可達23至25度，花東地區21至22度。下周一(9日)前各地為多雲到晴天氣，僅東半部有局部降雨。
另外，氣象局也說，明天東半部、恆春半島沿海地區有長浪發生機率，清晨西半部也有局部霧及低雲影響能見度，提醒民眾留意。
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