快訊

「購物站天后」涉嫌炒股獲利3000萬 檢調兵分12路搜索

高虹安稱新竹棒球場案送檢調查辦 竹檢說話了

手刀預備！過年換新鈔時間出爐 這日開始8家金融機構可換

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又要降溫！明北台灣入夜下探14度 這些地區留意短暫雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
氣象局表示，明入夜後有接近大陸冷氣團等級冷空氣南下，北部及東北部天氣轉冷，氣溫約為14度。本報資料照片
氣象局表示，明入夜後有接近大陸冷氣團等級冷空氣南下，北部及東北部天氣轉冷，氣溫約為14度。本報資料照片

中央氣象局表示，今天大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，明天白天北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，入夜後有接近大陸冷氣團等級冷空氣南下，北部及東北部天氣轉冷，氣溫約為14度，東部、東南部地區及恆春半島仍要留意局部短暫雨。

氣象局表示，明天北部地區高溫些微下降，約為18度，清晨低溫約16至18度；其他地區高溫約22至26度，低溫約14度，整體水氣較今天增加，北部、東半部有降雨機率，入夜後有接近大陸冷氣團等級冷空氣南下，中部以北、東北部氣溫約降至14度，東半部地區留意局部雨勢。

氣象局指出，周六(7日)、周日(8日)天氣與這兩天差不多，北部地區清晨約14度，高溫約18至20度；其他地區低溫約16至18度，中南部地區高溫可達23至25度，花東地區21至22度。下周一(9日)前各地為多雲到晴天氣，僅東半部有局部降雨。

另外，氣象局也說，明天東半部、恆春半島沿海地區有長浪發生機率，清晨西半部也有局部霧及低雲影響能見度，提醒民眾留意。

冷氣團 氣象局 高溫

延伸閱讀

東北風挾境外汙染物 全台明後天空氣品質恐亮橘燈

上午規模3.2小區域地震 民眾以為爆炸 氣象局曝在這縣市確實少見

明天冷氣團南下 周日清晨影響最強、低溫下探13度

把握好天氣！今天小寒溫度回升轉晴 各地白天高溫上看22度

相關新聞

瘦子也會得脂肪肝 運動均衡飲食是預防不二法門

花蓮一名42歲陳姓女子日前到醫院健康檢查，意外發現自己有「脂肪肝」，身材纖細的她難以相信為何會得到脂肪肝。門諾醫院腸胃內...

又要降溫！明北台灣入夜下探14度 這些地區留意短暫雨

中央氣象局表示，今天大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，明天白天北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖...

獨／清冠藥材爆分配不均 衛福部1月10日急召三方會議協調

中國大陸疫情爆發，台灣也迎來第三波疫情，國人愛用的中藥「清冠一號」卻傳出缺貨，目前已有基層診所叫不到貨，對此，中醫師公會...

2023台灣燈會在台北！「光兔」現身捷運國父紀念館站

16座超強藝術作品座落東區商圈，讓你忠孝東路走九遍都不夠。台北市政府觀光傳播局今（5）日指出，「2023台灣燈會在台北」...

影／綠癌變綠金！強勢外來種小花蔓澤蘭商機 林管處：階段性產品

強勢外來種小花蔓澤蘭俗稱綠癌，是我國常見的生態殺手，由於它生長速度快速，一天約可長24公分，被它攀附的植物生存空間被占據...

春節連假國道恐迎2倍車潮 車輛故障停等最高可罰6千

春節10天連假即將來臨，高速公路局規畫1月22日至24日時段性封閉國1、國5南向入口；1月24日至26日時段性封閉國1、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。