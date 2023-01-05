全家便利商店支持唐氏症基金會「唐寶寶友善商家」計畫

根據衛福部統計，台灣身心障礙者約120萬人，全家便利商店長期運用通路資源，從零錢捐、點數做公益、身心障便利商店運營等多面向，支持弱勢族群於社區中安心生活與就業。今天（1月5日）全家便利商店再宣布率通路之先，將於2月初起加入響應唐氏症基金會主辦之「唐寶寶友善商家」計畫，於全台4,100間店舖外張貼「唐寶寶友善貼紙」，宣導民眾與店舖夥伴在發現唐寶寶及其他弱勢族群有需求時一同友善回應，透過「1問2Call」的口訣適時提供協助，社區守望相助令街角巷口更添溫暖與平安。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，全家便利商店除了提供便利購物的環境，亦時常發揮社區服務中心的社會性角色，為響應DEI（多元、平等、共融）觀念，10年前即攜手勝利基金會，打造身心障夥伴運營的24小時便利商店，實踐體現友善共融職場，至今為止已開設7店，今年也將持續展店；此次則進一步加入唐氏症基金會「唐寶寶友善商家」計畫，希冀讓多元共融觀念，從身障工作權益，進一步延伸至日常生活，並邀請民眾一同+1守望相助，共同打造人人皆可安心的社區購物環境，體現「便利永續，你也+1」的全家便利商店ESG精神。

根據唐氏症基金會資料顯示，目前全台約有3萬名唐寶寶，全家便利商店長期運用通路力量展現社會價值，自2015年起陸續支持唐氏症基金會相關公益計畫，包含透過全家便利商店店舖零錢捐平台募款、點數換物資公益平台募集點數，累計募款逾2千萬元，近3年募集點數逾3億點，協助唐寶寶就業訓練與經濟弱勢家庭溫飽。此次深化合作，2月初起將率零售通路之先支持「唐寶寶友善商家」計畫，透過張貼宣導貼紙，引導民眾與店舖夥伴如遇唐寶寶及其他弱勢族群求助時，可採取「1問2Call」的口訣適時提供協助，「1問」為和緩的語速與和善的肢體語言，給予善意簡單的問句或提醒；「2Call」則是協助與家人或唐氏症基金會聯繫（電話02-2278-9888），社區共同守望相助將令街角巷口更添溫暖與平安。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，「友善商家」計畫的最終目標是讓街道充滿愛，身心障礙者家庭的孩子能在社區自在生活，消除恐懼與無助感。貼紙將與緊急聯絡專線連結，透過全家便利商店遍布全台的綿密店點，若有唐寶寶或身心障礙者求援，周遭的民眾與店員都能加入助人行列。

除了友善的社區環境，全家便利商店也連續10年攜手勝利基金會，打造平等共融的友善職場，至2022年已開設7間由身心障礙者團隊運營的24小時便利商店，預計2023年持續展店。

「全家X勝利」公益便利商店透過店舖運營SOP再製、混合障別的工作調和、培訓輔導人員作為店長等方式，讓原先便利商店連鎖體系的標準化作業，重新打造成適合不同工作夥伴的作業流程。迄今已累計培訓逾300位身心障礙者，並發展出「社區就業」新模式，讓身心障礙者就近就業，增強與人互動及實現自我的機會。 全家便利商店邀請顧客共同響應「唐寶寶友善商家」，打造多元共融的社區環境。圖／全家便利商店提供

商品推薦