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獨／清冠藥材爆分配不均 衛福部1月10日急召三方會議協調

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
「清冠一號」藥方能緩解確診不適症狀，是許多確診民眾愛用的方劑。 本報系資料照
「清冠一號」藥方能緩解確診不適症狀，是許多確診民眾愛用的方劑。 本報系資料照

中國大陸疫情爆發，台灣也迎來第三波疫情，國人愛用的中藥「清冠一號」卻傳出缺貨，目前已有基層診所叫不到貨。對此，中醫師公會已發函中醫藥司，希望出面協調，均攤貨源。中醫藥司也表示，下周將邀請各界討論因應措施。

指揮中心指揮官王必勝今提醒，春節將至，民眾可先預備適量防疫物資，包括可至藥局、超商、藥妝等通路購買口罩、預先購買好快篩等，以免連假時找不到地方購買。

不過，清冠一號近來不斷傳出缺貨，診所端缺貨情形卻參差不齊。中醫師全聯會新任理事長詹永兆表示，基層中醫診所「部分藥材」缺貨，主要都集中在清冠後遺症上的相關藥材，藥廠來不及產製，尤其如今中國疫情又爆發，部分藥材預期未來將無法進口來台，雖目前各藥廠都有備載存量或替代藥材，但仍需未雨綢繆。

指揮中心發言人莊人祥則說，根據中醫藥司回報，清冠一號缺貨是「中藥製劑」趕不及交貨，有出現延後交貨、缺貨情形，但中醫藥司隨時都有在管控整體藥材儲備量，有緊急狀況會與指揮中心回報，並研議啟動相關措施。

中醫師陳潮宗則說，目前清冠一號確實有被掃貨的狀況，主要是出國需求、或有親友在中國大陸的民眾，若輕易管制採購，反容易引發民眾恐慌，造成搶貨、囤貨潮；希望政府考量未來相關藥材，若無法從中國進口的話，該如何因應。

詹永兆分析，主要是這波疫情下，民眾對於中醫愈來愈信任，去年六月中藥利用率增漲了50%，去年第三季也增長了26%，相當於原本600萬人的用藥量，如今暴增到750萬人，難免藥廠製藥量能吃緊。

不過，目前中醫診所部分清冠藥材缺貨情形參差不齊，詹永兆也說，過去診所都只跟1家藥廠簽約叫貨，有些診所則跟5家藥廠簽約叫貨，貨源多自然不缺藥材，中醫師公會內部已進行調查，並研擬啟動「調度小組」，調配相關藥材，緩解部分診所缺藥情況。

中醫師公會上周也已行文給衛福部中醫藥司，詹永兆說，部分藥廠可能A藥材多、B藥材缺，但其他藥廠存量可能反過來，因此籲請中醫藥司成立「調度中心」，制定調貨機制，讓各家藥廠都能夠有藥材可製藥提供給診所運用。

對此，中醫藥司簡任技正蔡素琳表示，確實收到中醫師公會反應清冠相關藥材缺貨，但藥廠則回應藥材備貨量都充足；因此，1月10日將舉行會議，邀請中醫師公會全聯會、中藥商全聯會、中藥製劑公會三方代表，商議目前缺藥的關鍵環節，以研議該如何因應。

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