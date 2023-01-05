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冬季限定！HOROYOI微醉「雪戀草莓」浪漫新上市 微醉女神Hebe田馥甄與「3」結緣！新年祈願「莓」好大放送

文／ 張益華

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自日本的低酒精飲料品牌「HOROYOI微醉（日文品牌名稱：ほろよい）」以口味多樣及繽紛可愛的瓶身擄獲台灣消費者喜愛，連續多年榮登台灣低酒精飲料的銷售冠軍。寒冬是草莓的夢幻季節，此次HOROYOI微醉推出全新限定口味「雪戀草莓」，由日本團隊研發，台灣限定上市，粉紅草莓與雪花紛飛交織而成的3%酒精，撲鼻而來的草莓香氣和入口後的酸甜氣泡，冬日戀愛浪漫滋味不言而喻！

「雪戀草莓」將於1月14日（六）起於全台7-ELEVEn獨家限定販售。HOROYOI微醉更邀請到微醉女神Hebe田馥甄出席記者會，分享Hebe田馥甄與「3」密不可分的關係！同時，為迎接HOROYOI微醉十周年，微醉更宣布將於1月6日（五）到1月8日（日）在信義區設立「HOROYOI微醉戀愛聖地」期間快閃店，現場除了有趣的結緣互動遊戲，更有HOROYOI微醉免費獲得的多樣好康等著消費者體驗。

季節限定HOROYOI「雪戀草莓」3%微醉，浪漫搖曳在「莓」好回憶

在台灣有超高人氣的「HOROYOI微醉」陪伴許多人度過夜晚的小酌時光，也是三五好友歡聚的絕佳飲品選擇！「HOROYOI微醉」多種口味給每個人不同的幸福滋味，今年「HOROYOI微醉」日本團隊研發推出期間限定新口味「雪戀草莓」！以粉嫩色調為瓶身基底，浪漫雪片搭配形似草莓的愛心圖樣點綴，營造浪漫雪景紛飛，引人沉浸於雪戀季節情懷中。啜飲入口伴隨濃郁草莓香，酸甜滋味隨著輕微酒香於口中綻放，讓人不禁沉醉其中。Hebe也分享首次見「雪戀草莓」便「戀上」可愛的包裝，初嚐時除了感受到微醉的經典口味「白色沙瓦」的清爽乳酸感外，更被淡淡的草莓香氣所吸引，甜甜的滋味讓Hebe愛不釋手！

HOROYOI微醉推出全新限定口味「雪戀草莓」，由日本團隊研發，並限定台灣上市，粉紅草莓與雪花紛飛交織而成的3%酒精，撲鼻而來的草莓香氣和入口後的酸甜氣泡演繹冬日戀愛的浪漫滋味。 圖/三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
HOROYOI微醉推出全新限定口味「雪戀草莓」，由日本團隊研發，並限定台灣上市，粉紅草莓與雪花紛飛交織而成的3%酒精，撲鼻而來的草莓香氣和入口後的酸甜氣泡演繹冬日戀愛的浪漫滋味。 圖/三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

女神為粉絲祈願！屬於Hebe田馥甄的「田」氏浪漫，新年福利「3、3、33」大放送

Hebe田馥甄擁有許多首關於「愛」的歌，其中Hebe表示「雪戀草莓」讓她想起《小幸運》這首歌，歌詞中的「原來你是我最想留住的幸運」，憶起甜蜜幸福的時光，有如雪戀草莓的酸甜滋味，腦海中自然浮現甜蜜幸福的過往畫面。Hebe更在雪戀草莓新品上市記者會中與大家分享她與數字「3」的緣分，Hebe的生日是「3月30日」，其中就有兩個3，剛進演藝圈完成歌手夢想之時，「S.H.E」也是一個3人組合，以及與Hebe合作有10年之久的微醉，主打「3%」低酒精濃度！每一個3對Hebe來說都有特別意義，Hebe也提到今年是202「3」年，也是微醉在台10周年，認為今年之於自己與最愛的微醉品牌都將會是個好年！

為紀念HOROYOI微醉十周年，微醉將於1月6日（五）到1月8日（日）在台北微風松高前廣場舉行「HOROYOI微醉戀愛聖地」快閃店，只要向工作人員出示自己的身分證字號有數字「3」，現場即贈送1組「3罐」的雪戀草莓，每日限量「33組」，贈品數量有限，送完為止。想沾沾微醉女神Hebe和3的好運嗎？趕快來「HOROYOI微醉戀愛聖地」吧！

雪戀草莓讓Hebe田馥甄想起《小幸運》這首歌，憶起甜蜜幸福的時光，有如雪戀草莓的酸甜滋味，讓人憶起甜蜜幸福的過往。 圖/三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
雪戀草莓讓Hebe田馥甄想起《小幸運》這首歌，憶起甜蜜幸福的時光，有如雪戀草莓的酸甜滋味，讓人憶起甜蜜幸福的過往。 圖/三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「雪戀草莓」開賣！ 「HOROYOI微醉戀愛聖地」幫你2023戀愛加持

微醉全新冬季口味「雪戀草莓」，將於2023年1月14日起，於全台7-ELEVEn限定上市。「莓」好品味價每罐NT$49元，酸甜草莓和3%低酒精奏起的冬日戀曲，宛若愛情般的甜蜜滋味，絕對不容錯過！

微醉全新口味「雪戀草莓」，1月14日起於全台7-ELEVEn限定上市，「莓」好品味價每罐49元。 圖/三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
微醉全新口味「雪戀草莓」，1月14日起於全台7-ELEVEn限定上市，「莓」好品味價每罐49元。 圖/三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

想要一嚐「雪戀草莓」的酸甜滋味嗎？「HOROYOI微醉戀愛聖地」讓大家搶先試飲！除了搶先體驗到新口味外，更提供微醉6種暢銷口味試飲。快閃店亦推出各種好康活動：第一好康，凡按讚微醉官方Instagram即可獲得「限量戀愛御守L夾」並抽取戀愛籤詩；第二好康，凡兩人手比愛心拍照上傳到微醉官方Facebook指定貼文留言處，即贈1組兩罐的微醉；第三好康，只要持有1月6日到1月8日購買限定6種口味任3罐之實體發票，即可現場兌換「微醉雪戀草莓限量小帆布袋」，以上贈品及籤詩皆數量有限，兌換完畢為止。

HOROYOI微醉將於1月6日到1月8日在微風松高前廣場設立「HOROYOI微醉戀愛聖地」，讓大家搶先試飲「雪戀草莓」酸甜滋味！ 圖/三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
HOROYOI微醉將於1月6日到1月8日在微風松高前廣場設立「HOROYOI微醉戀愛聖地」，讓大家搶先試飲「雪戀草莓」酸甜滋味！ 圖/三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

HOROYOI微醉 官方網站：http://www.suntory.com.tw/alcohol/horoyoi/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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