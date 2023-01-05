迎接10天春節連假！7-ELEVEN推4大數位便民服務

迎接邊境解封第一個農曆春節，7-ELEVEN以「數位化」、「即時性」2大策略，整合線上線下6,500家7-ELEVEN門市、ibon便利生活站、OPEN POINT App，推出數位紅包、數位刮刮樂、線上宮廟祈福、行動電源就近租等4大數位便民服務，滿足農曆年消費需求。

根據7-ELEVEN觀察，擁有百大功能的OPEN POINT App於去年農曆年期間使用率成長1成，期間最熱門的前3大數位服務分別為遊戲場刮刮樂、雲端開心卡、行動隨時取，除夕至初五短短6天吸引近900萬人次使用。此外，ibon便利生活站每到農曆年前一個月進入使用高峰，交通、旅遊票券購買人次較其他月份明顯增長，近年更創新推出線上宮廟點燈服務、ibon行動電源租借服務等便民服務，預估農曆年期間使用人次較平日增加1～2成。

7-ELEVEN數位便民服務OPEN POINT App「雲端開心卡」可跨13大品牌、近8,000個通路據點使用，自2021年底推出至今吸引上百萬人次使用。為滿足2023農曆春節發數位紅包需求，7-ELEVEN自1月18日至1月31日推出買數位紅包加贈點活動，選購OPEN POINT App「雲端開心卡」200、600、1,000任一種數位紅包面額，款款皆回饋10% OPEN POINT點數（每位會員限額限量贈與），消費者免到銀行排隊換鈔、開啟OPEN POINT App即可線上購足所需的數位紅包金額與數量，隨時隨地轉贈親友。

7-ELEVEN每年必推、平均每檔吸引近千萬人次參與的OPEN POINT App「數位刮刮樂」活動，即日起自1月31日新推出「新春開運、錢兔似錦」刮寶趣活動，每位會員每日可免費刮刮樂一次，有機會刮中長榮航空哩程35,000哩、iPhone 14、AirPods Pro 2、1萬點OPEN POINT點數等多項大獎、總價值上千萬；若想增加中獎機會可使用個人OPEN POINT點數，扣除2點兌換1張刮刮卡、扣除10點兌換6張刮刮卡、扣除100點兌換60張刮刮卡，每日兌換無上限。

此外，即日起自1月31日止參加OPEN POINT App「新春開運、錢兔似錦」刮寶趣活動期間，累積兌換最多張刮刮卡的前5名OPEN POINT會員，保證獲得最高8,888點不等的OPEN POINT超值點數紅包，詳細活動內容請上OPEN POINT App查詢。

7-ELEVEN自2021年起積極推動ibon線上宮廟祈福服務，消費者免舟車勞頓、免排隊人擠人，隨時隨地線上預約服務，由宮廟專人代勞祈福，省時又省力。迎接2023癸卯年，即日起至2月5日ibon便利生活站攜手台中鎮瀾宮、鹿港天后宮、台南大天后宮等3大宮廟，推出安太歲、光明燈祈福套票組合，每套1,888元，推薦給癸卯年犯太歲生肖兔、龍、馬、雞、鼠，藉由ibon線上預約祈福。

迎接邊境解封第一個農曆春節，預估各地將湧現返鄉人潮，隨身3C產品隨地充電需求將大增。為滿足消費者就近補給3C產品充電需求，超過4,000家7-ELEVEN門市提供ibon行動電源租借服務，即日起至1月31日更推出租借即享優惠活動，租借輸入「2023CNY」即享租借第一小時半價優惠，再送限量36,000份抽獎券，有機會抽中最大獎10,000元7-ELEVEN數位禮券。

ibon行動電源租借服務自2021年首創超商數位服務做法，以經濟、實惠、節能的共享經濟模式，將行動電源租借服務創新整合在ibon多功能事務機內，每顆行動電源皆支援QI無線充電並內建Micro USB、Lightning、Type-C充電線功能，更通過BSMI、NCC、蘋果充電線MFi、Qi無線充電認證等多項認證，安心又便利，已於超過4,000家7-ELEVEN門市提供甲地租、乙地還服務，預估2023年底將有超過9成門市導入此服務。 7-ELEVEN ibon行動電源就近租，1月加碼推租借第一小時半價優惠。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN以「數位化」、「即時性」2大策略迎接邊境解封第一個農曆春節，整合線上線下6,500家7-ELEVEN門市、ibon便利生活站、OPEN POINT App，推出數位紅包、數位刮刮樂、線上宮廟祈福、行動電源就近租等4大數位便民服務。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN ibon線上宮廟祈福、點燈保平安省時又省力 7-ELEVEN「雲端開心卡」化身數位紅包，表心意還能賺限量10%點數回饋。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN線上刮刮樂試手氣，預估送出總價千萬好禮。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN ibon即日起至1月31日推出租借即享優惠活動，租借輸入「2023CNY」即享租借第一小時半價優惠，再送限量36,000份抽獎券。圖／7-ELEVEN提供

商品推薦