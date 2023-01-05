疫情升溫如何團圓過年？ 專家提供7方法「提前降染疫風險」

台灣近日疫情逐漸升溫，而在這個狀況下又將迎來農曆新年，家人團聚前夕該如何做好準備、避免染疫？紐約時報綜合許多專家的意見，綜合出7點建議，能夠在假期及早規劃、保護彼此健康。

疫情來到了第四年，我們即將在病毒籠罩下度過第四個農曆新年，而美國日前才剛在疫情下度過了聖誕連假，根據臉書社團「割蘿蔔外電譯站」中網友分享紐約時報報導，當時傳染病專家智宏（音譯，原名為Peter Chin-Hong）醫師就向美國民眾提醒，在聚會前可以做到的7點注意事項，他說明，這次的聚會可以是安全的，類似回歸疫情前的時代，尤其當「我們手上有回歸正常生活的工具」，因此就得提前規劃，並善加運用。

一、以家族中的高風險族群為重

西北大學醫療體系的胸腔及重症專家普里克特（Michelle Prickett）表示，承擔染疫風險的能力因家族成員而異，但一般來說，要「以風險最高的人為核心」擬定計畫，若家族中有人超過60歲、正服用免疫抑制藥物、進行過移植手術、或是癌症患者等狀況，就需要更加謹慎。

在聚會前應多和家族溝通，並一起制定計畫，詢問大家是否已施打了最新的疫苗，並鼓勵大家在有高風險家族成員參與聚會時採取額外的防護措施，例如限制邀請來參加團聚的人數等。

二、接種追加疫苗

克里夫蘭（Cleveland）醫學中心的胸腔科醫師喬瑟夫（Joseph Khabbaza）表示，保護自己和別人最好的方法就是維持疫苗接種的狀態。疫苗的加強劑可以幫助預防重症。美國CDC就建議距離上次感染或施打疫苗至少兩個月的人接種疫苗。

三、注意自己的身體狀況

應該在家族團聚的前幾天，尤其是當天早上，留意是否有染疫症狀，如：喉嚨痛、流鼻水、咳嗽、疲倦、頭痛、肌肉痠痛等。然而，仍有可能出現無症狀感染，隨著越來越多人藉由接種疫苗和感染建立對病毒的免疫力，無症狀和輕症將越來越常見，因此也建議在一起用餐前進行篩檢。

四、有智慧的篩檢

除了在團聚前進行篩檢外，何時篩檢以及篩檢幾次也相當重要。專家們對應該篩檢的確切時間和組合意見不同，但為了在團聚前最準確的衡量你是否有傳染性，可以在團聚前一刻做一次快篩。甚至可以在戶外進行一場「快篩派對」，大家可以說「好，我們現在OK，我們是陰性的，我們可以進去看媽媽。」他也建議在前一天進行快篩。

五、進行「小型隔離」

醫師表示，可以在團聚前一週，將人際接觸的數量減到最少，並在公共空間戴口罩，同時限制自身在擁擠人潮的滯留時間，例如在超市人潮不多時採買。

六、在旅途中戴口罩

雖然你的風險可能會依據交通方式有所不同，但無論搭飛機、巴士、或是火車，都要確保自己戴上口罩，醫生們表示，就算你是飛機或火車上唯一戴口罩的人，高品質的口罩還是可以保護你。

七、保持通風

如果條件不允許在戶外聚會，仍舊可藉由增加空氣流通來減少中標和傳播病毒的機會，即使只是打開窗戶也能改善空氣流通。

專家們也理解，這些措施可能讓人疲勞，但他們也強調「提前進行規畫」可以確保在節日時幫助我們保護彼此。

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