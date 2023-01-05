影／綠癌變綠金！強勢外來種小花蔓澤蘭商機 林管處：階段性產品

強勢外來種小花蔓澤蘭俗稱綠癌，是我國常見的生態殺手，由於它生長速度快速，一天約可長24公分，被它攀附的植物生存空間被占據，常出現窒息死亡的狀況，因此小花蔓澤蘭是林務局目標剷除的外來植物之一。

綠癌被變綠金，林務局今天(5日)上午舉辦「浪蔓有禮」記者會，以小花蔓澤蘭殘株開發各式清潔與保養用品，花蓮林管處表示，經檢測，小花蔓澤蘭醋液完全不含八大重金屬，且對金黃色葡萄球菌的抗菌效果高達99.9%，另外使用小花蔓澤蘭清潔產品處理居家環境與衣物，即能有效抑菌，不過開發外來種商品，也引發與剷除外來種政策背道而馳的質疑。

林務局長林華慶強調，小花蔓澤蘭的收購價格維持一公斤5塊錢，剷除需連根拔起，難以此達到賺錢目的，因此應不會出現助長小花蔓澤蘭的問題，且開發的目的為「廢物利用」，未來若小花蔓澤蘭有被發現更多的用途，進而變成人工栽培，不見得會變成生態危害，因為會如農作物一樣被妥善管理。

花蓮林管處處長黃群策表示，這種產品是階段性的產品，當然希望愈快下架愈好，現階段除了促進循環經濟，可以用來回饋持續清除外來種之外，也希望短期間把外來種全部控制住。 強勢外來種小花蔓澤蘭俗稱綠癌，是我國常見的生態殺手，由於它生長速度快速，一天約可長24公分，被它攀附的植物生存空間被占據，常出現窒息死亡的狀況，因此小花蔓澤蘭是林務局目標剷除的外來植物之一。記者蔡青縈／攝影

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