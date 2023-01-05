聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／綠癌變綠金！強勢外來種小花蔓澤蘭商機 林管處：階段性產品
強勢外來種小花蔓澤蘭俗稱綠癌，是我國常見的生態殺手，由於它生長速度快速，一天約可長24公分，被它攀附的植物生存空間被占據，常出現窒息死亡的狀況，因此小花蔓澤蘭是林務局目標剷除的外來植物之一。
綠癌被變綠金，林務局今天(5日)上午舉辦「浪蔓有禮」記者會，以小花蔓澤蘭殘株開發各式清潔與保養用品，花蓮林管處表示，經檢測，小花蔓澤蘭醋液完全不含八大重金屬，且對金黃色葡萄球菌的抗菌效果高達99.9%，另外使用小花蔓澤蘭清潔產品處理居家環境與衣物，即能有效抑菌，不過開發外來種商品，也引發與剷除外來種政策背道而馳的質疑。
林務局長林華慶強調，小花蔓澤蘭的收購價格維持一公斤5塊錢，剷除需連根拔起，難以此達到賺錢目的，因此應不會出現助長小花蔓澤蘭的問題，且開發的目的為「廢物利用」，未來若小花蔓澤蘭有被發現更多的用途，進而變成人工栽培，不見得會變成生態危害，因為會如農作物一樣被妥善管理。
花蓮林管處處長黃群策表示，這種產品是階段性的產品，當然希望愈快下架愈好，現階段除了促進循環經濟，可以用來回饋持續清除外來種之外，也希望短期間把外來種全部控制住。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言