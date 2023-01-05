快訊

長榮海運兩岸員工年終獎金落差大 上海員工：很寒心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／綠癌變綠金！強勢外來種小花蔓澤蘭商機 林管處：階段性產品

聯合報／ 聯合報蔡青縈林雍琁台北即時報導
綠癌被變綠金，林務局今天(5日)上午舉辦「浪蔓有禮」記者會，以小花蔓澤蘭殘株開發各式清潔與保養用品，不過開發外來種商品，也引發與剷除外來種政策背道而馳的質疑。記者蔡青縈／攝影
綠癌被變綠金，林務局今天(5日)上午舉辦「浪蔓有禮」記者會，以小花蔓澤蘭殘株開發各式清潔與保養用品，不過開發外來種商品，也引發與剷除外來種政策背道而馳的質疑。記者蔡青縈／攝影

強勢外來種小花蔓澤蘭俗稱綠癌，是我國常見的生態殺手，由於它生長速度快速，一天約可長24公分，被它攀附的植物生存空間被占據，常出現窒息死亡的狀況，因此小花蔓澤蘭是林務局目標剷除的外來植物之一。

綠癌被變綠金，林務局今天(5日)上午舉辦「浪蔓有禮」記者會，以小花蔓澤蘭殘株開發各式清潔與保養用品，花蓮林管處表示，經檢測，小花蔓澤蘭醋液完全不含八大重金屬，且對金黃色葡萄球菌的抗菌效果高達99.9%，另外使用小花蔓澤蘭清潔產品處理居家環境與衣物，即能有效抑菌，不過開發外來種商品，也引發與剷除外來種政策背道而馳的質疑。

林務局長林華慶強調，小花蔓澤蘭的收購價格維持一公斤5塊錢，剷除需連根拔起，難以此達到賺錢目的，因此應不會出現助長小花蔓澤蘭的問題，且開發的目的為「廢物利用」，未來若小花蔓澤蘭有被發現更多的用途，進而變成人工栽培，不見得會變成生態危害，因為會如農作物一樣被妥善管理。

花蓮林管處處長黃群策表示，這種產品是階段性的產品，當然希望愈快下架愈好，現階段除了促進循環經濟，可以用來回饋持續清除外來種之外，也希望短期間把外來種全部控制住。

強勢外來種小花蔓澤蘭俗稱綠癌，是我國常見的生態殺手，由於它生長速度快速，一天約可長24公分，被它攀附的植物生存空間被占據，常出現窒息死亡的狀況，因此小花蔓澤蘭是林務局目標剷除的外來植物之一。記者蔡青縈／攝影
強勢外來種小花蔓澤蘭俗稱綠癌，是我國常見的生態殺手，由於它生長速度快速，一天約可長24公分，被它攀附的植物生存空間被占據，常出現窒息死亡的狀況，因此小花蔓澤蘭是林務局目標剷除的外來植物之一。記者蔡青縈／攝影

小花蔓澤蘭 花蓮

延伸閱讀

阿里山人猴衝突增加 林管處要建立共存模式

原料用不完！ 小花蔓澤蘭提煉成清潔商品 綠癌變綠金

小花蔓澤蘭強勢入侵 林務局與民間合作讓「生態殺手」變商品

影／花蓮首例浣熊出沒木瓜溪 九河局攜手林管處縣府通緝

相關新聞

春節連假國道恐迎2倍車潮 車輛故障停等最高可罰6千

春節10天連假即將來臨，高速公路局規畫1月22日至24日時段性封閉國1、國5南向入口；1月24日至26日時段性封閉國1、...

春節慢箋可提前10天領藥 3大慢性病患斷藥病情恐惡化

農曆春節即將到來，今年春節長達10天，對領有慢性連續處方箋，每天都需按時服藥的民眾來說，這是一大挑戰。健保署表示，春節期...

瑞士評台灣交通「走斑馬線上都會身亡」 交通部回應了

我國交通亂象曾被外媒評論為「行人地獄」，立法委員王婉諭昨深夜在臉書發文表示，瑞士外交部官網評價來台旅遊「一不小心走在班馬...

李秉穎自爆出國帶吃剩克流感 基層醫藥師澄清4大錯誤

春節連假將至，假期旅遊期間的常備藥又成熱門話題。衛福部預防接種諮詢委員會召集人李秉穎今接受資深媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》...

桃園楊梅地震民眾「以為阿共打過來」 警接獲烏龍爆炸報案

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午8時15分，在桃園市政府西南西方17.1公里，位於桃園楊梅發生芮氏規模3.2有...

下午12時59分台東外海規模4.4地震 最大震度2級

中央氣象局今天發布小區域有感地震報告，今天下午12時59分，在台東縣政府東北方68.1公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。