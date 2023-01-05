春節連假國道恐迎2倍車潮 車輛故障停等最高可罰6千

春節10天連假即將來臨，高速公路局規畫1月22日至24日時段性封閉國1、國5南向入口；1月24日至26日時段性封閉國1、國3北向及雙向入口，並提醒用路人出門前做好車輛保養，車輛故障如缺水、缺電、缺燃料可處600至1200元罰鍰；如車輪、輪胎膠皮、車輛機件脫落或輪胎胎紋深度不符規定可處3000至6000元罰鍰。

高公局指出，春節連假期間國道交通需求為平日1.5至2倍，返鄉或出遊一旦發生車輛故障停等，除影響後方車流續進外，恐引發二次事故，提醒用路人出門前應妥為檢查五油（燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油）、三水（引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水）及輪胎狀況。

高公局表示，根據以往案例，高速公路故障車輛多屬缺水、缺油、缺電、爆胎及其他無法行駛等問題。依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第14條規定，汽車行駛高速公路及快速公路途中不得有缺水、缺電、缺燃料或車輪、輪胎膠皮、車輛機件脫落，或輪胎胎紋深度不符規定等情事，皆可依「道路交通管理處罰條例」開罰。

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