春節慢箋可提前10天領藥 3大慢性病患斷藥病情恐惡化

農曆春節即將到來，今年春節長達10天，對領有慢性連續處方箋，每天都需按時服藥的民眾來說，這是一大挑戰。健保署表示，春節期間，許多醫療院所減少或停止門診、藥品調劑服務，為避免使用慢箋民眾用藥中斷，若這次藥吃完時間落在1月20至29日，可提前自1月10日起回診請醫師處方給藥或領取下個月用藥。醫師表示，高血壓、精神疾病等患者中斷用藥，恐增加心肌梗塞、腦中風，或使憂鬱等精神疾病惡化。

依健保署最新統計，去年1至6月領取慢性連續處方箋患者總數為682萬人，前三名疾病分別為高血壓232萬人、精神病158萬人、糖尿病157萬人。

台灣高血壓學會名譽理事長、台大醫院內科部整合醫學科主任王宗道說，高血壓藥物藥效可持續24小時，患者每天吃一顆，如果中斷用藥後，剛開始三至五天血壓上升情形可能不明顯而被患者忽略，但約停藥五天至二周期間血壓可能開始上升，「這是比較危險的時候」，這段時間恐增加心肌梗塞、腦中風等機會。

王宗道表示，特別是現在冬天氣溫低，最近門診發現，高達70％回診患者中的血壓都有偏高的情形，增加從個位數至20多毫米汞柱的病人都有，有時還需要增加藥量控制血壓，建議高血壓病人務必按時服藥，同時做好「722」量血壓原則，「7」是連續七天量測、「2」為早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」是每次測量應量兩遍，兩者間隔一分鐘，再取平均值，隨時監控血壓。

憂鬱症防治協會常務理事、林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘說，今年春節假期長，憂鬱、焦慮、失眠、思覺失調症等患者須持續服藥、穩定病情，若思覺失調症患者中斷服藥，可能出現幻想等類似戒斷症候群的不適症狀，而憂鬱、焦慮患者中斷用藥可能出現情緒波動、睡眠不佳等負擔，而所有精神相關慢性疾病如果中斷用藥，都可能造成疾病復發、惡化。

張家銘說，春節期間，家人相處時間增加或婆媳等問題，甚至是許多長照機構的長者在過年期間特別感到孤獨、孤單，無助的感覺會更強烈，在在都會增加心理壓力，容易出現憂鬱、焦慮，建議春節期間大家可以互相關心，透過同學會與老友見面等，降低憂鬱、焦慮情緒。

健保署長李伯璋說，依健保法規定，「慢性病連續處方箋」是指醫師開給病情穩定的慢性病患的長期用藥處方箋，目前慢箋效期是依醫師實際處方給藥的日數計算，最多90天，並分次調劑，每次給30天以內的用藥量。持有慢性病連續處方箋領藥的民眾，必須於上次給藥期間屆滿前10天內，才可以憑原處方箋再次領取下一個月的用藥。因應112年春節假期，健保署援例放寬規定，提醒持有慢性病連續處方箋的民眾記得提前領藥，避免中斷用藥，安心過好年。

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