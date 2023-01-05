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顯影檢測找出肺癌 戒菸才能預防

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】低劑量顯影（LDCT）有助及早發現肺癌，定期補助兩大風險族群！國健署癌症防治組組長林莉茹表示，針對「有肺癌家族病史」與「重度吸菸者」族群補助LDCT檢測，實施半年以來，已發現160位肺癌患者。但台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健呼籲，LDCT無法降低肺癌發生率，「唯有戒菸才能減少肺癌的發生」。

補助兩大族群檢測

林莉茹說，肺癌是台灣死亡率最高的癌症，主要原因就是肺癌早期無明顯症狀，導致患者發現時，通常已經是晚期。她根據資料指出，僅有3成肺癌患者能在早期（0及1期）發現癌症，而超過半數都在癌症第4期才發現罹癌，而此時能存活5年的機率僅剩12.6%。

對此，國健署自去年7月開始補助肺癌高風險族群每2年一次低劑量顯影（LDCT）檢查，補助對象包括「具肺癌家族病史」的50到74歲男性與45到74女性，其父母、子女與兄弟姊妹曾罹患肺癌；「重度吸菸者」，30年來每天一包菸以上的民眾。

林莉茹強調，LDCT對肺癌的早期偵測很有幫忙，7月實施至去年12月下旬，已檢測超過2萬位民眾，發現160位確診肺癌個案，其中83%都是0及1期，能讓患者能儘早接受治療。她更指出，LDCT不僅沒有侵入性，檢查前還不用禁食或禁水，檢查時間更只需要5分鐘。

戒菸才是預防根本

王鶴健也提醒，LDCT僅能早期發現肺癌，並不能降低肺癌的發生率，其中吸菸者罹患肺癌的風險是不吸菸者的9倍，只要癮君子能戒菸10年以上，肺癌發生的機率就會減半，他呼籲「唯有戒菸才能減少肺癌的發生」。

中央研究院院士楊泮池說，「肺癌是國病，抽菸更是肺癌最主要的因素」，但1997年實施戒菸計畫以來，我國抽菸人口大幅下降，但肺癌發生率沒有下降，女性罹患肺癌與抽菸之間的關係很小。他指出，如果只針對抽菸的族群進行篩檢，無法解決國人肺癌的問題，認同有肺癌家族病史的民眾也應定期接受檢測。

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肺癌 戒菸 患者

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