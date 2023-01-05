東北風挾境外汙染物 全台明後天空氣品質恐亮橘燈

今天大陸冷氣團影響減弱，全台空氣品質普遍良好，但中部以南地區位於若風區，汙染物稍易累積，屏東空品亮起「橘燈」。環保局說，明後天將再度大陸冷氣團影響，除氣溫降低外，東北風可能挾帶境外汙染物南下，全台空氣品質都會受到影響，建議敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

依照測資料及氣象局資料顯示，今天大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風，竹苗以北擴散條件佳；中部以南地區位於弱風區，汙染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署表示，6日大陸冷氣團南下，環境風場為偏東風至東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中部近山區及南部地區位於下風處，汙染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

環保署監資處指出，前監測到中國上海以北、北京一帶的空汙濃度變高，隨著大陸冷氣團南下，東北風可能挾帶境外汙染物移入影響台灣。初步研判全台空品都可能受到影響，高屏地區位於下風處，汙染物易累積，西半部空品多為普通至橘色提醒等級。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

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