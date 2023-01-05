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高鐵延伸屏東 學會批：兌現政治支票恐成路線容量殺手

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣鐵道暨國土規劃學會說，高鐵延伸屏東是用最沒有前瞻的視野去兌現地方政治支票，更可能成路線容量大殺手。本報資料照片
台灣鐵道暨國土規劃學會說，高鐵延伸屏東是用最沒有前瞻的視野去兌現地方政治支票，更可能成路線容量大殺手。本報資料照片

行政院長蘇貞昌核定「高鐵延伸到屏東」修改路線，未來高鐵延伸到屏東不會經過高雄仁大石化廠區，另將與高雄-屏東間東西向第2條快速公路平行共構。台灣鐵道暨國土規劃學會說，高鐵延伸屏東根本是迴避當時高雄鐵路地下化，沒有同時興建或預留高鐵路廊的錯誤，用最沒有前瞻的視野、忽視鐵道專業去兌現地方政治支票，更可能成路線容量大殺手。

學會說，以目前高鐵往屏東的規畫，只是路廊從穿越台塑仁武廠區，改為與高屏第二快速道路共構的方式興建，但本質上仍然採取從高鐵左營站Switch Back（折返式到發）的模式來連結，這樣會嚴重產生原本左營車站往台北方面的到發，甚至高鐵左營基地進出調度也必須在運行圖上切割時間與路線容量，給予往屏東方面列車到發所產生的交錯橫渡問題。

學會指出，光是興建期間，軌道工程連結就必須配合減班或提早收班、延遲首班車來克服，相信這個問題，各大顧問單位不敢在「一言堂」式的顧問報告中充分警告業主（政府）。營運後，高鐵左營站北端產生的雙橫渡現象（往屏東到發+左營基地調度進出），將不可能提升屏東前來的班次，也會降低往中北部發車彈性，成路線容量大殺手。

學會說，若高屏間要興建新的快速道路，可預先規畫HOV（高乘載）或公車專用道，提供快速公車與一票轉乘服務，並不會比高鐵慢太多，因為高鐵在那麼短的距離，車速無法開多快。若要延伸屏東又不影響路線容量規畫，應把台鐵往鳳山、九曲堂到六塊厝併行路廊挖開，讓路線從高鐵左營站南端往後延伸才是比較妥切的做法。

另外，學會也說，若高鐵要往屏東潮州或台東的環島高鐵規畫，像台北一樣向北（往東）挖開埋隧道才是比較正確的做法，但要花很多錢跟工程時間來做。

環島高鐵 屏東 鐵道

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