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台鐵接連2起車輛故障 區間車無法關閉車門、冷氣又故障

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵今天上午一連發生2起車輛故障。台鐵示意圖。本報資料照片
台鐵今天上午一連發生2起車輛故障。台鐵示意圖。本報資料照片

台鐵今天上午一連發生2起車輛故障事件，其中，一輛2143次區間車先是車門無法關閉，又發生冷氣故障，總計延誤48分鐘；另一輛4503次區間車則因故障處理無效，直接安排旅客更換列車。

台鐵局表示，一輛4503次區間車原訂於清晨5點25分自花蓮光復站出發，因發生無法升弓，經處理無效，避免影響延誤過久，直接安排旅客換乘4513次列車。

台鐵局指出，另一輛2143次區間車上午6點35分準點抵達百福站，因車門無法關閉，經處理後於7點04分開車，延誤31分開車，而該車輛行駛到松山至台北站途中，又發生冷氣故障狀況，於8點58分抵達北湖站(延誤45分)後更換編組，並於9點02分開車，總計延誤48分，受影響人數尚未統計。

台鐵 冷氣

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