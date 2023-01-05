瑞士評台灣交通「走斑馬線上都會身亡」 交通部回應了

我國交通亂象曾被外媒評論為「行人地獄」，立法委員王婉諭昨深夜在臉書發文表示，瑞士外交部官網評價來台旅遊「一不小心走在班馬線上都會身亡」。對此，交通部政務次長陳彥伯說，最近針對幾起行人死傷事故，道安會都有持續進行改善作為；而根據道安會最近一次說明會內容，主要著重於人行環境設施改善，以及要求客貨運停讓行人教育訓練納入補助計畫。

王婉諭昨深夜在臉書發文表示，瑞士外交部官網是這樣評價來台旅遊的：「繁忙的交通，無法預測及頗具攻擊性的駕駛行為，即駕駛不會禮讓行人，是很顯著的交通事故危險因子，一不小心走在班馬線上都會身亡」。

陳彥伯說，針對最近幾起行人死傷事故，道安會都有持續進行改善作為；道安會近期於說明會表示，為改善我國人行環境設施，交通部與地方政府持續推動相關措施，包括改善人行環境設施、取締人行道違停、騎樓整平、取締違規占用騎樓、人本交通環境理念優先檢討道路工程法規與科技執法等。

會中也提出中央與地方共同努力的「5措施、3方向」，5措施包括營建署及公路總局市區道路工程、道安補助地方經費、道交處罰條例修正、道安提升行動小組至地方政府輔導、道安評鑑將行人列為重點項目；3大方向包括高齡者專案、機車駕訓和道路駕駛訓練及推動人本交通。

另外，公路總局也宣布，今年起客運相關補助計畫應將「停讓行人」教育訓練列為必要條件，須檢附相關教材及上課紀錄才可申請。

商品推薦