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環團籲研商室內漁電案場納環社檢核具體作法 避免假養殖真種電

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
室內型漁電共生養殖場示意圖。本報資料照片
室內型漁電共生養殖場示意圖。本報資料照片

因應室內漁電開始蔓延至漁電共生環社檢核區位之外，甚至到特農區農牧用地設置的亂象，農委會去年底預告修正，針對在農牧用地設置室內漁電設施，除發電自用外，農牧用地僅限於環社檢核優先區及先行區的區位可設置。環團今發聲明肯定此作法，並呼籲農委會與經濟部盡速研商室內漁電案場納入環社檢核的具體作法，避免「假養殖真種電」。

農委會去年12月29日預告修正「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法第21條附表四修正草案」，其中新增要在農牧用地設置室內漁電設施，必須「位於通過環社檢核機制並經中央能源主管機關會同中央主管機關公告可優先推動漁業經營結合綠能之區位範圍。但發電自用未出售者，不在此限」。

環境權保障基金會指出，室內漁電案場是在農業用地上填土興建金屬或水泥等高強度構造的室內設施，對土地利用強度及環境生態衝擊，與農地工廠無異，而經營型態較傾向引入新養殖團隊，對於既有養殖漁民的社會衝擊疑慮也較高。

環權會表示，限縮室內漁電於現行已盤點過潛在環境、生態與社會影響的環社檢核的區位，較為合理，加上環社檢核盤點的關注減緩區，具有較多敏感的環境生態及社會議題，本次修正也排除關注減緩區內的農牧用地設置室內漁電設施，屬正確做法。

環權會表示，肯定農委會本次修正草案，應有助於引導室內漁電設施至相對合理區位設置，但後續針對個別案場申設，呼籲農委會與經濟部盡速研商室內漁電案場納入環社檢核的具體作法，以及建議農委會持續修正「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，將產銷履歷或ASC等第三方驗證，列為室內漁電養殖經營實績的應備文件，以確實避免「假養殖真種電」。

農委會 種電

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