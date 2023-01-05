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下午12時59分台東外海規模4.4地震 最大震度2級

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局今天發布小區域有感地震報告，今天下午12時59分，在台東縣政府東北方68.1公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.4地震，地震深度38.7公里。圖／取自氣象局網站
中央氣象局今天發布小區域有感地震報告，今天下午12時59分，在台東縣政府東北方68.1公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.4地震，地震深度38.7公里。圖／取自氣象局網站

中央氣象局今天發布小區域有感地震報告，今天下午12時59分，在台東縣政府東北方68.1公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.4地震，地震深度38.7公里。

各地震度級：台東縣地區最大震度2級、花蓮縣地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級。

地震 台東 氣象局

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