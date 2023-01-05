我國每年402人死於大型車事故 綠委籲要求車輛加裝ADAS

根據道安會近10年統計，每年約有402人因大型車交通事故死亡，立法委員趙天麟今代表民進黨湧言會舉辦記者會表示，且平均每年因大型車轉彎事故有1483件，造成1566人受傷、64.2人死亡，呼籲要求大型車加裝「先進駕駛輔助系統」（ADAS），並比照歐盟納入自動緊急煞車、車道維持輔助與駕駛認知監控系統等。

趙天麟今邀集前台北市議員阮昭雄、前新北市議員何博文、前新竹市議員李妍慧召開記者會，他表示，台灣常見許多高致死率的大型車交通事故，交通部規劃2030年大型車智慧系統建置，但改善交通問題刻不容緩，加上2021年到去年底執行率低，應提前到今年底完成，可先行的計畫就先行，希望跨部會、跨地方加速落實。

何博文指出，台灣有豐厚的科技資源，要用科技智慧解決交通危害，相關設施立法制度應早一點落實。交通部在相關車檢有緊急煞車輔助系統項目，道交條例也要求裝設行車視野輔助系統，但還有很多項目可以積極推動，像是行車全景視野輔助等，希望交通部及早透過補助或制度化立法等方式完成科技交通建構。

李妍慧也說，除了短期改善外，中長期也應該跨部會、跨中央和地方共同解決，像5G屬NCC管轄、大型車交通載具管控系統為數位發展部，預算投入為國發會和經濟部，其餘還有地方政府主導項目，台灣有優秀的軟硬體工程師和成果，政府應通盤檢討，盡快發展系統與規範，甚至可作為世界領頭羊。

台灣汽機車研發暨策略聯盟AI產業發展諮詢委員徐學賢表示，大型車有視覺盲區、內輪差，解決大型車就解決80%死亡車禍，德國交通部2017年就頒訂修正法規，要求大型車加裝AI影像辨識，可大範圍透過偵測行人、機車、自行車，並利用燈光及聲音警示駕駛，台灣目前也有部分企業、客運使用，建議政府可參考國外作法，短期內即可達到效果。

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