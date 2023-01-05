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重新檢核土方量及加強廢棄物減量 七股科工區環差未過

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台南七股科技工業區總面積約141公頃。圖／取自環評書件
台南七股科技工業區總面積約141公頃。圖／取自環評書件

環保署召開台南市七股科技工業區開發計畫環差第2次初審，開發單位為符合產業創新條例，欲擴增產業用地面積，但環委仍認為需加強事業廢棄物及減量規畫、重新檢核土方數量、強化環頸椎保育計畫及補充台灣虎尾草復育計畫等內容，決議補正再審。

開發單位台南市政府報告，本案位於台糖公司三股農場，面積約141公頃， 毗鄰台17線，距台南科技工業區7公里、國道8號約7公里、安定交流道約11公里。

台南市政府表示，為符合產業創新條例中，產業用地面積需達園區總面積6成以上規定，產業用地面積將從77.5公頃擴增至84.8公頃，另配合出流管制規定，欲增加滯洪池量體，從16萬立方公尺增至27.3萬立方公尺；產業用地擴增後，預估也會增加就業人口，每日生產廢棄物總量也從15.47公噸增至26.88公噸。

環委表示，本計畫因出流管制規定要增加滯洪池量體，增加幅度將近10幾萬立方公尺，理應是會增加挖方量，但環差變更項目卻是要增加借土的土方量，百思不得其解，要求台南市政府重新檢核此次環差變更的土方需求量。

環委也要求，需強化該工業區的一般事業廢棄物及有害事業廢棄物的減量規畫，並依據廠商進駐比率滾動檢討減量目標；環委建議，該工業區所產生的事業廢棄物，是否都能由台南市所屬的處理設施處置。

生態保育部分，環委表示，本案計畫區涵蓋保育類動物環頸椎棲地，前次審查時建議規畫保育區，但現行規畫在東側綠地的保育區形狀太過狹長，建議配合環頸椎的分布現況做調整。

另環委指出，植栽部分，要以原生種樹木為限，並刪除非原生種植物的種植規畫；台灣虎尾草復育計畫過去沒人做過，要求台南市政府強化該計畫內容如復育地點、面積及成效驗證等；還要補充珍稀植物蘭嶼羅漢松及欖李處理方式，若需移植，就要說明移植計畫。

台南 廢棄物 滯洪池

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