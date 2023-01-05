「幸福台中」燈會2月登場 10米兔主燈、萌兔提燈超吸睛

2023中台灣元宵燈會「幸福台中」，將於2月4日至12日，在中央公園盛大展開9天，今舉行記者會，公布此次6大主題燈區、10米高水上主燈「幸福台中Happy兔」，及可愛「Happy兔」提燈。副市長王育敏表示，今年以環境友善議題，結合場域特色，打造出專屬地形地貌的璀璨燈區。

2023中台灣元宵燈會「幸福台中」，將於2月4日至12日，一連9天於中央公園登場，今年以「幸福台中」為主題，布置6大主題燈區、並有11款兔子、超過30座燈組、多元聚客活動及「Park兔」文創特色市集。

王育敏今出席燈會記者會，她提到，此次10公尺高主燈「幸福台中Happy兔」，結合逾3千平方公尺的大型場景水霧光影，配合130支光束燈展演，將是新春期間夜空最耀眼的光芒，邀請全台民眾今年元宵，體驗台中絢麗多變的燈光饗宴，感受幸福宜居的城市魅力。

今也發表小提燈「Happy兔」，觀旅局長陳美秀表示，「Happy兔」以寵物兔為造型，長耳配上呆萌眼神，以慵懶坐姿，露出大大腳掌，甚至可將提把改為背帶，將提燈背於胸前，如帶寵物出門般，讓小朋友感受小兔親密感。

「幸福台中」燈會6大燈區，包含利用中央公園天井而設，療癒舒壓的超萌「兔萌窩」區；「萌兔萬花筒」燈區則有10米高LAYHER裝置，投射各色萌兔；LED燈光律動兔，搭配水霧雷射的「光之流域」燈區。

另有閃爍燈光的獨角仙、瓢蟲、蜻蜓的「萌蟲蟲」燈區；與知名插畫家米拉合作，以南極小企鵝、北極熊暖新相遇故事為題的「好冰友找朋友」；打造樹洞投影，帶遊客墮入夢境；更有隱藏版彩蛋「魔盒世界」燈區，由建設局結合公園環境，打造的科幻風格專區。

觀旅局表示，「Happy兔」提燈將於燈會期間，每日下午4時開放排隊，4時30分開始發送，數量有限，每人限領一盞，發完為止。為便利民眾賞燈，燈會期間週末於秋紅谷、台中捷運松竹站（台鐵松竹火車站）也將規畫接駁專車直抵會場，歡迎踴躍搭乘。 中台灣燈會今年主燈「幸福台中Happy兔」。圖／台中市政府提供 中市觀旅局長陳美秀今於記者會，介紹今年中台灣燈會內容與燈區。圖／台中市政府提供 中市副市長王育敏今出席燈會發布記者會。圖／台中市政府提供 中台灣燈會將於2月4日至12日，在中央公園盛大展開9天，共有6大主題燈區、11款兔子、超過30座燈組、多元聚客活動及「Park兔」文創特色市集。圖／台中市政府提供

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