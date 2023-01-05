兔首虎尾天赦日 民俗專家曝求財轉運要把握明天
今天是「小寒」，待今日節氣一過將逐漸脫離虎年的影響，而明天（6日）是虎年最後一個「天赦日」，更是兔年的第1個「天赦日」，民俗專家廖大乙說，明天是心靈「除舊布新」求轉運的大好時機，想要在兔年一開始就迎來好運，要把握明天。
廖大乙指出，「天赦日」相傳是玉皇大帝為世人開恩特赦的日子，正因天赦日靈動力強，是祈福、懺悔的好日子，最適合在天赦日向玉皇大帝祈求平安順遂，特別針對身體久病不癒、工作遇瓶頸等狀況最有效。
而就民俗上，今天節氣是「小寒」，等小寒一過將逐漸脫離虎年的影響，而明天是虎年的最後一個「天赦日」，更是2023兔年的第一個「天赦日」，想要在兔年一開始就迎來好運，務必要把握這個兔首虎尾的「天赦日」求財轉運。
廖大乙表示，在兔首虎尾的「天赦日」向玉皇大帝參拜，誠心向祂許願特別容易實現願望，但在求好運、招貴人前，得先玉皇大帝懺悔過去做的不好的事，也能打電話或傳LINE問候與感恩久未聯繫的親友，為彼此重新搭起緣分橋樑。
他說，不管是信奉什麼宗教，「心誠則靈」是幫助自己扭轉運勢，最簡易有效之道，透過向神明懺悔、祈願，一掃心靈上的陰霾不如意，也能讓自己所處的居家或職場環境磁場變得更好，同時也幫自己招來貴人帶來好運及財運。
想在天赦日加強轉運力道也有撇步，廖大乙建議，可準備花生、龍眼乾、水煮蛋等3物及懺悔文，明天在天公廟或宮廟主爐（俗稱天公爐）上香，祭拜「玉帝」時口頭稟告自身名字、年齡、生日、地址等資訊後，將懺悔文逐字唸出，誠心向祂懺悔祈願，最後將花生、龍眼乾等供品外殼剝下和金紙、懺悔文一同焚化即可。
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