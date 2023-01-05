科技願景 國科會主委：台灣可能成為全世界IC設計訓練基地

教育部今天在高雄義守大學舉行大學校長會議。國科會主委吳政忠發表2035年科技願景，吳政忠指出，預計半導體晶片將成為未來所有產業的核心，台灣不可能生產全世界的晶片，但可能成為全世界IC設計的訓練基地，國科會必須攜手大學人才培育並投資基礎研究，基礎研究經費民國112年預算案數達347億，113年預算規畫數更上看375.5億元。

國科會主委吳政忠今於大學校長會議舉行專題報告，吳政忠表示，預計半導體晶片未來將是所有產業的核心，但台灣因水電、土地等限制，不可能生產全世界的晶片，於是近年日本、德國等都與台積電談設廠，台灣亦不可能對應每個國家的要求，但則有機會成為全世界IC設計的訓練基地。

吳政忠說，台灣盼深化台美、台歐科研合作，以此建立國際IC訓練設計中心，並藉由人才延攬和交流培訓強化和科研夥伴的關係；未來也將積極鼓勵女性投入STEM領域，落實科技性別平權。

吳政忠也表示，國科會推動台灣先進科技研究中心，由國家層級打造國際級的研究中心，布局前瞻科研策略厚植未來10至20年間具發展潛力的技術；國科會也規畫建立科技與社會研究中心，讓人文學科不再置身於事外，而是透過科技與社會研究串聯各大學研究網，結合科技和人文，培育跨世代研究團隊。

國科會計畫亦需要大學端配合，吳政忠表示，近年國科會基礎研究經費屢屢提升，基礎研究經費112年預算案數達347億，113年預算規畫數更上看375.5億元，盼提升國家科技的研發能量。未來將延續台灣半導體優勢，再超前部署量子、太空科技、生醫、資安等層面。

商品推薦