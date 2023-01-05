快訊

新竹棒球場開挖驚現廢電線傳遭滅證 原來是「他」移除

宋逸民教會風波不斷 牧師：凸顯權威濫用問題

科技願景 國科會主委：台灣可能成為全世界IC設計訓練基地

聯合報／ 記者許維寧／高雄即時報導
教育部今天在高雄義守大學舉行大學校長會議，國科會主委吳政忠發表2035年科技願景。記者許維寧／攝影
教育部今天在高雄義守大學舉行大學校長會議，國科會主委吳政忠發表2035年科技願景。記者許維寧／攝影

教育部今天在高雄義守大學舉行大學校長會議。國科會主委吳政忠發表2035年科技願景，吳政忠指出，預計半導體晶片將成為未來所有產業的核心，台灣不可能生產全世界的晶片，但可能成為全世界IC設計的訓練基地，國科會必須攜手大學人才培育並投資基礎研究，基礎研究經費民國112年預算案數達347億，113年預算規畫數更上看375.5億元。

國科會主委吳政忠今於大學校長會議舉行專題報告，吳政忠表示，預計半導體晶片未來將是所有產業的核心，但台灣因水電、土地等限制，不可能生產全世界的晶片，於是近年日本、德國等都與台積電談設廠，台灣亦不可能對應每個國家的要求，但則有機會成為全世界IC設計的訓練基地。

吳政忠說，台灣盼深化台美、台歐科研合作，以此建立國際IC訓練設計中心，並藉由人才延攬和交流培訓強化和科研夥伴的關係；未來也將積極鼓勵女性投入STEM領域，落實科技性別平權。

吳政忠也表示，國科會推動台灣先進科技研究中心，由國家層級打造國際級的研究中心，布局前瞻科研策略厚植未來10至20年間具發展潛力的技術；國科會也規畫建立科技與社會研究中心，讓人文學科不再置身於事外，而是透過科技與社會研究串聯各大學研究網，結合科技和人文，培育跨世代研究團隊。

國科會計畫亦需要大學端配合，吳政忠表示，近年國科會基礎研究經費屢屢提升，基礎研究經費112年預算案數達347億，113年預算規畫數更上看375.5億元，盼提升國家科技的研發能量。未來將延續台灣半導體優勢，再超前部署量子、太空科技、生醫、資安等層面。

國科會 吳政忠 半導體

延伸閱讀

國科會研擬 政府資助逾50%核心技術人員赴陸需申請

2020東奧奪牌利器 精準運動科學計畫二期9大運動入列

美台舉行EPPD對話 拜登任內國務院首度派官員訪台

校園禁抖音恐釀反效果？他提「1妙招」眾人讚：臉書就是這樣涼去的

相關新聞

李秉穎自爆出國帶吃剩克流感 基層醫藥師澄清4大錯誤

春節連假將至，假期旅遊期間的常備藥又成熱門話題。衛福部預防接種諮詢委員會召集人李秉穎今接受資深媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》...

桃園楊梅地震民眾「以為阿共打過來」 警接獲烏龍爆炸報案

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午8時15分，在桃園市政府西南西方17.1公里，位於桃園楊梅發生芮氏規模3.2有...

上午規模3.2小區域地震 民眾以為爆炸 氣象局曝在這縣市確實少見

今天上午8時15分在桃園市楊梅區發生芮氏規模3.2小區域有感地震，震央位於桃園市政府西南西方17.1公里，地震深度5公里...

明天冷氣團南下 周日清晨影響最強、低溫下探13度

今天是24節氣的「小寒」，將是偏東風的環境，天氣風險公司天氣分析師方俊元說，北、東部白天高溫會回升到22-23度，而中南部會與昨天相似，中部2...

一張圖看春節省道交通管制措施 搭客運享優惠

春節連續假期即將到來，民眾將返鄉、旅遊、短程參拜及走春等，公路總局自1月19日（周四）下午至1月29日（周日），將執行春...

不只CNN示警行人地獄 瑞士外交部官網：台灣駕駛具攻擊性

台灣果真是行人地獄？不只CNN，時代力量立委王婉瑜昨(4)日於臉書發文，表示瑞士外交部官網也示警，台灣駕駛具攻擊性，「一不小心走在斑馬線上都會身亡」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。