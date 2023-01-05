早期存活率逾9成 LDCT肺癌篩檢上路半年 篩出160名肺癌患者

肺癌連續18年為十大癌症死亡第1名、109年為新發癌症第2名，而肺癌不同期別存活率差距大，因早期肺癌無症狀，發現時多半已晚期，國健署去年7月1日起補助有肺癌家族史、重度吸菸者2個高風險族群，每2年1次低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，半年以來找出160名肺癌患者，當中高達8成是早期肺癌，專家指出，肺癌發生率雖沒有下降，但肺癌期別提早，有機會改善肺癌死亡率。

國健署去年7月1日起將肺癌LDCT檢查納入我國第5癌篩檢，目前共有22縣市、142家醫院辦理，截至去年12月26日，全國已有2萬2451名民眾接受檢查，包括男性1萬2269人、女性1萬0182人，其中1萬3470人具有肺癌家族史，8005人為重度吸菸者，976人兩者兼具，並找出160名確診肺癌個案，其中0及1期個案138人，占86.3%。

國健署長吳昭軍表示，肺癌各期別5年存活率差別非常大，0至1期9成以上，3至4期只剩1成，因此早期診斷、早期治療很重要。癌症防治組長林莉茹表示，肺癌篩檢過程只要5分鐘，且沒有侵入性、不需注射顯影劑，檢查前不須禁食及進水，可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

中研院院士楊泮池表示，肺癌是我國國病，抽菸更是重要致肺癌原因，台灣實施戒菸計劃逾26年，雖使抽菸人口大幅下降，但肺癌發生率並未下降，分析發現，肺癌患者僅三分之一有抽菸，剩餘三分之二沒抽菸，在許多亞太國家發現，不抽菸罹患肺癌人數有增加趨勢，尤其是女性，希望藉由LDCT篩檢，能讓第四期病人從50%下降，第一期病人增加，唯有期別改變，才能改善肺癌死亡率。

台灣胸腔外科醫學會副秘書長陳克誠表示，篩檢異常不等於癌症，異常結節可能屬於良性、發炎或早期肺癌，若確診肺癌時，心態上要正向面對，不用太過擔憂，且也不是大手術，有些甚至以微創手術讓傷口縮到最小。

陳克誠說，沒有抽菸或家族史的肺癌患者，45歲以上兩年定期追蹤一次，平日除維持良好生活作息，也建議健康飲食、遠離農藥及環境汙染，也要注意避免二手菸、三手菸，都有很好預防效果。

台灣肺癌學會秘書長柯皓文表示，根據臨床經驗，LDCT篩檢有10%病人發現肺部結節，大多屬於良性，可能與小時候感冒、感染後結疤、纖維化，或小肺泡內留有分泌物，看起來也會像結節，經過一段時間會自動消褪，也可能與基因突變、抽菸或更多不明原因引起，甚至新冠肺炎感染後，部分民眾也可能產生肺部纖維化，但呼籲民眾不要害怕、也不要逃避，配合醫師指示可及早治療。

柯皓文說，LDCT檢測相當精細，只要肺部有一點纖維化、發炎就會被偵測，有時很難區分發炎還是腫瘤或是結節，民眾若處於確診期間或感冒，等症狀緩解後再進行檢測。他以林口長庚為例，國健署LDCT計畫不會等待太久，但若健保追蹤個案排程較擁擠，平均要等1個月以上，建議民眾若有需要及早安排篩檢、追蹤。

國健署補助肺癌高風險族群每2年1次LDCT檢查篩檢對象包括：

1.具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。

2.重度吸菸者：50至74歲且吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

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