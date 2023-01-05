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菸害防制法第四次朝野協商 民眾黨「懸崖勒馬猶未晚」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
★照片要用菸品要全部馬賽克★ 開放加熱菸進口將有超過1千億的商機，傳美方施壓修法開放加熱菸（吸菸有礙健康）。 記者劉學聖／攝影
★照片要用菸品要全部馬賽克★ 開放加熱菸進口將有超過1千億的商機，傳美方施壓修法開放加熱菸（吸菸有礙健康）。 記者劉學聖／攝影

菸害防制法進入第四次朝野協商，民眾黨主張應加以納管，批民進黨礙於外商壓力，破壞數次朝野協商以來「加熱菸載具不廣告、不宣傳」、「20歲以下禁止購買加熱菸載具」的共識。

民眾黨臉書聲明指，年輕人手持加熱菸嚴重影響健康，在朝野共識逐漸凝聚的當下，民進黨卻礙於外商壓力要粗暴推翻，國健署長吳昭軍指菸防法僅針對菸品，但「加熱菸載具屬於電子產品」，國健署沒有能力審查，被在野立委狂轟，完全置民眾健康福祉於不顧。

民眾黨認為，政院版目前把「加熱菸的主機當作3C產品管理」無異於公然圖利跨國菸草公司，加熱菸使用目的即是配合菸彈供人吸食，與3C產品的概念不同。未來加熱菸品不但可以公開陳列展示，或在街邊的自動販賣機販售，甚至可在網路上廣告宣傳，讓好奇的年輕人隨手可得，引誘年輕人提早成為菸癮君子。

民眾黨指，外商侵蝕的是年輕人的市場，傷的是年輕人的身體，害的是台灣下一個世代的健康自主權，這都將成為民進黨政府放任的後果。且，若使用不含菸草的新型菸彈，可能使「加熱菸整體」完全脫離法律管轄。

民眾黨批，民進黨政府既然屈服於菸商，不願將電子菸品、加熱菸品全面納入菸防法管轄，加熱菸（主機）的管理歸屬及使用限制，就須儘速釐清；衛福部不應在否決之後就撒手不管。

民眾黨強調，堅持將「加熱菸載具不得宣傳廣告，未滿20歲不得購買」納入本次菸防法修正，勿讓政治凌駕健康，畢竟年輕人是國家的未來，「懸崖勒馬猶未晚也」。

「菸害防制法」修正草案上個月於立法院衛環委員會進行第4次協商，最大爭議在於「加熱菸載具」是否納管，衛福部次長王必勝說，衛福部立場是反對抽菸，但管理和禁止是兩回事。圖為王必勝日前出席菸害防治法草案協商。 記者林俊良／攝影
「菸害防制法」修正草案上個月於立法院衛環委員會進行第4次協商，最大爭議在於「加熱菸載具」是否納管，衛福部次長王必勝說，衛福部立場是反對抽菸，但管理和禁止是兩回事。圖為王必勝日前出席菸害防治法草案協商。 記者林俊良／攝影

民眾黨 民進黨 廣告

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