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平時有運動竟突昏厥倒地 北慈葉克膜團隊搶時間救一命

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台北慈濟醫院葉克膜團隊。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院葉克膜團隊。圖／台北慈濟醫院提供

60歲的馬先生長期抽菸，並有高血壓情形，沒想到近期搬貨時突然昏厥倒地，送醫時已OHCA，到院後透過葉克膜體外維生系統搶救成功，術後也無後遺症。台北慈濟醫院心臟血管外科醫師徐展陽表示，心臟病平時不一定有症狀，民眾務必多運動、控制三高、戒菸酒、維持良好作息，有任何不適也該立即檢查。

馬先生抽菸長達40多年，有高血壓但無吃藥控制，平時有保持運動的習慣，不料在一次搬貨時無預警昏厥，倒地失去生命徵象，熱心民眾第一時間CPR，但送醫時仍幾近「到院前心肺功能停止（OHCA）」。

北慈指出，病患急診緊急施救且反覆電擊後仍無效，於是立刻照會徐展陽，迅速為病患裝置葉克膜體外維生系統，經過急救，馬先生生命徵象趨穩，一個周後也順利移除葉克膜管路，術後追蹤皆無任何後遺症。

徐展陽說明，OHCA病患最重要的就是搶時間，盡快恢復大腦以及心臟的供血；尤其是大腦，只要錯過黃金5分鐘，就會造成不同程度的腦傷，並且隨時間越長傷害越嚴重。

縮短急救時間，減少腦部缺氧的關鍵，在於目擊者當下立即的心肺復甦、救護人員的迅速處置與後送，以及抵院後的標準化作業流程，只要符合「目擊倒地且立即施救、可電擊心律、高度懷疑心因性休克」嚴謹的收案條件，救護過程中即預先知會急診醫護啟動葉克膜小組，迅速準備好及搶救。

徐展陽提醒，心臟疾病平時不一定有症狀，平日務必多運動、控制三高、戒菸酒、維持良好的生活作息，若有任何不適，務必至心臟科安排相關檢查，以免輕忽病症，危及健康。

北慈提到，醫院定期嚴謹的模擬教育訓練、優化流程，徐展陽的葉克膜團隊已能在20分鐘內迅速裝機完成，以最快的速度拯救病患，縮短缺氧時程；未來將朝向「目擊倒地至抵院30分鐘內，抵院至裝機30分鐘內」的目標邁進。

北慈自2018年11月起，由心臟內外科、急診醫學部與新北消防局合作，逐步建置了「院外猝死（OHCA）葉克膜輔助（ECPR）完全救護」計畫，迄今共搶救了65例院外猝死或急診室休克病患，整體存活率為27.6%；當中近九成患者能恢復清醒出院。

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師徐展陽。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院心臟血管外科醫師徐展陽。圖／台北慈濟醫院提供
透過定期的模擬教育訓練，台北慈濟醫院心臟血管外科醫師徐展陽的葉克膜團隊能在20分鐘內迅速裝機完成，搶救病人。圖／台北慈濟醫院提供
透過定期的模擬教育訓練，台北慈濟醫院心臟血管外科醫師徐展陽的葉克膜團隊能在20分鐘內迅速裝機完成，搶救病人。圖／台北慈濟醫院提供

葉克膜 抽菸

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