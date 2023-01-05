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影／大型車易有視覺死角與內輪差 綠委籲強制加裝ADAS

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨立委趙天麟（右二）等今天舉行記者會，呼籲大型車應加裝先進駕駛輔助系統ADAS，並比照歐盟納入自動緊急煞車等AI科技，避免轉彎時的視覺死角造成意外事故。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委趙天麟（右二）等今天舉行記者會，呼籲大型車應加裝先進駕駛輔助系統ADAS，並比照歐盟納入自動緊急煞車等AI科技，避免轉彎時的視覺死角造成意外事故。記者潘俊宏／攝影

台灣常見許多高致死率的大型車交通事故，其中視覺死角與內輪差更是大型車轉彎時造成事故的危險因素，民進黨立委趙天麟今呼籲，應比照歐盟強制加裝先進駕駛輔助系統等AI科技系統，提高交通安全避免憾事。

趙天麟今與台灣汽機車研發暨策略聯盟成員一起舉行記者會，趙天麟表示，根據交通部道安會近10年統計，每年大約有402人因大型車交通事故導致死亡，大型車左右轉彎平均每年造成事故達1483件、死亡人數約64.2人、受傷人數約1566人，大型車應加裝先進駕駛輔助系統ADAS，並比照歐盟納入自動緊急煞車、車道維持輔助與駕駛認知監控系統等AI科技，避免大型車視覺死角與內輪差，已提高交通安全。

趙天麟 歐盟

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