公費補助電腦斷層篩肺癌 半年揪160個案

肺癌連18年居奪命癌症首位，衛福部去年7月起提供高風險族群LDCT補助，至今揪出160名確診個案，其中138人為早期患者。醫師提醒，符合資格者應篩檢，及早治療就有機會復原。

肺癌是無聲殺手，根據衛生福利部110年十大死因統計，肺癌已居奪命癌症首位18年，低劑量電腦斷層掃描（LDCT）是目前唯一具國際實證，可早期發現肺癌的篩檢工具，能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

衛福部國民健康署自去年7月1日起，開辦肺癌早期偵測計畫，提供肺癌高風險族群2年1次LDCT補助，台灣是世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家。

國健署今天舉辦執行成果發表記者會，國健署癌症防治組長林莉茹簡報指出，光109年就有約1.6萬人確診肺癌，發生人數第二名；從肺癌標準化死亡率及發生率可看出，儘管標準化死亡率在10年間降低14.6%，但仍屬第一位。

林莉茹表示，截至111年12月26日，共2萬2451人接受篩檢，其中1萬3470人、60.0%具肺癌家族史，8005人、35.7%為重度吸菸者，976人、4.3%兩者兼具。

此外，透過肺癌早期偵測計畫，其中138人、86.3%為早期個案。確診肺癌個案中有159名、99.4%已進行手術等治療程序。

中央研究院院士楊泮池指出，肺癌是國病，但從統計數字發現，1/3肺癌病人有抽菸史、2/3沒有，若僅針對抽菸族群進行篩檢絕對不夠，篩檢計畫中納入具家族史者，相信能有效降低死亡率。

台灣胸腔外科醫學會副秘書長陳克誠表示，篩檢發現異常，不等於得到癌症，確診也不用太擔心，心態上就是正向面對，篩檢中高達8成屬於早期，大約1到2小時左右就能完成手術，住院2到5天後，多可恢復正常生活。

國健署長吳昭軍致詞指出，肺癌多年來居國人十大癌症死因首位，0到1期的5年存活率高達9成以上，但進入3到4期的存活率就銳減到只剩12.6%左右，籲符合資格者及早篩檢、儘早治療。

凡符合下列任一肺癌高風險族群，可洽詢計畫辦理的142家醫院預約檢查，第1種條件是「具肺癌家族史」，為50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌民眾；第2種條件是「重度吸菸史」，為50至74歲吸菸史「30包-年（每天1包、吸菸達30年）」以上，有意願戒菸或戒菸15年內重度吸菸者。

商品推薦