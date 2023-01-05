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原料用不完！ 小花蔓澤蘭提煉成清潔商品 綠癌變綠金

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
「生態殺手」小花蔓澤蘭變成新春好禮。記者黃義書／攝影
「生態殺手」小花蔓澤蘭變成新春好禮。記者黃義書／攝影

台灣一年花上千萬元，補助各縣市政府，請民眾移除有「綠癌」支撐的外來種小花蔓澤蘭，每個縣市補貼150至200萬不等，光是去年一年就用了1400餘萬；農委會林務局將民眾移除的小花蔓澤蘭提煉醋液與精油，與企業製成7種清潔商品，包括洗衣精、洗碗精、護手霜等等，綠癌變綠金。

林務局今天舉行小花蔓澤蘭產品發表記者會。林務局長林華慶表示，目前移除小花蔓澤蘭政府提供補貼，未來收購價格不變，只是開發廢棄物再利用，國有林區的小花蔓澤蘭已經被移除得差不多了，剩下私有林地3000多公頃。

小花蔓澤蘭被稱為綠癌，是因為這是攀爬樹種，小花蔓澤蘭會纏住其他樹木，遮蔽陽光，使其無法行光合作用，最後死亡；每年中央與地方政府都付出很多金錢，請民眾移除。

林務局花蓮林管處處長黃群策表示，小花蔓澤蘭的清潔用品有其特色，一是實驗證實可抑制金黃葡萄球菌，另外，除臭效果極佳，包括冬天濕氣重，洗完衣服晾乾後仍有些「臭曝味」，但使用小花蔓澤蘭的洗衣精可去除衣服上的濕氣霉味。

黃群策表示，小花蔓澤蘭蔓延面積有1033公頃，全國蒐集移除433公噸，每公噸蒐集成本為750元，將要移除的外來種轉換成商品，重點不在商業型行為，而是永續發展的精神，每年要處理小花蔓澤蘭要付費、焚燒，如果可以轉換成有利的東西，是循環經濟的精神。

他表示，一年收這麼多小花蔓澤蘭，但實際上製作這些清潔產品僅用了150公斤，成本也才11萬2500元；但外面收購有422公噸，根本不用擔心原料不足。民國90年小花蔓澤蘭有5萬1699公頃，20年過去移除到現在，剩下3000多公頃，希望藉由產品開發，讓民眾更重視周遭不要讓外來種繼續蔓延，相信有一天可以移除完畢；而若小花蔓澤蘭的例子成功，下一步，將開發銀合歡的商品。

小花蔓澤蘭製成洗衣精、洗碗精、除臭酚多精、沐浴乳、洗髮精、護手霜及防蚊液等7種生活清潔與保養用品，將「生態殺手」變成新春好禮。記者黃義書／攝影
小花蔓澤蘭製成洗衣精、洗碗精、除臭酚多精、沐浴乳、洗髮精、護手霜及防蚊液等7種生活清潔與保養用品，將「生態殺手」變成新春好禮。記者黃義書／攝影

林務局開發小花蔓澤蘭清潔用品。記者彭宣雅／攝影
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小花蔓澤蘭 濕氣

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