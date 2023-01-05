小花蔓澤蘭強勢入侵 林務局與民間合作讓「生態殺手」變商品

農委會林務局上午舉行「浪『蔓』有禮 小花蔓澤蘭產品發表」記者會，宣布將原產於南美強勢入侵，因生長極為迅速而有「綠色殺手」之稱的外來種小花蔓澤蘭。在經花蓮林區管理處與木酢 「達人」合作研發，結合小花蔓澤蘭精餾醋液及多種天然植物精油。製成洗衣精、洗碗精、除臭酚多精、沐浴乳、洗髮精、護手霜及防蚊液等7種生活清潔與保養用品。讓移除後的小花蔓澤蘭物盡其用，促進循環經濟的加值效益。也將「生態殺手」變成新春好禮。

會中在林務局長林華慶的見證下，花蓮林區管理處長黃群策與木酢達人執行長陳偉誠簽署合作備忘錄持續合作，運用外來入侵種植物為原料，開發各項外來入侵種植物之衍生產品，減少廢棄物，創造加值運用的經濟效益。 農委會林務局上午舉行「浪『蔓』有禮 小花蔓澤蘭產品發表」記者會，宣布將「綠色殺手」之稱的外來種小花蔓澤蘭，製成洗衣精、洗碗精、除臭酚多精、沐浴乳、洗髮精、護手霜及防蚊液等7種生活清潔與保養用品，將「生態殺手」變成新春好禮。記者黃義書／攝影 「生態殺手」小花蔓澤蘭變成新春好禮。記者黃義書／攝影 小花蔓澤蘭製成洗衣精、洗碗精、除臭酚多精、沐浴乳、洗髮精、護手霜及防蚊液等7種生活清潔與保養用品，將「生態殺手」變成新春好禮。記者黃義書／攝影

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