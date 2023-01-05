李秉穎自爆出國帶吃剩克流感 基層醫藥師澄清4大錯誤

春節連假將至，假期旅遊期間的常備藥又成熱門話題。衛福部預防接種諮詢委員會召集人李秉穎今接受資深媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》廣播節目專訪時表示，他平常出國時都會把幾年前沒吃完剩下的「克流感」帶著，因為出國機場人流多，還是有流感風險，疫苗保護效果六成到九成，要是旅途中發燒、全身痠痛一兩天，就太煞風景了，出國準備「流感、止痛藥、腸胃藥」這三個就差不多了。

周玉蔻問，克流感可以到藥局買嗎？還是要醫生開？李秉穎說，克流感要有醫師處方，但他手邊的藥是以前留下來、吃剩的，有的已經過好幾年了。周玉蔻說，你是醫師當然可以幫自己開，那我們一般人可以叫你（醫生）開？李秉穎說，「你要有病，我們（醫師）才會開，沒有病我們不會開。」

周玉蔻說，叫我們出國要帶抗流感藥，但又不能自己買，「那我就沒有以前的「存貨」，我要怎麼帶抗流感的藥出去？沒有病，醫生怎麼處方？」李秉穎說，「妳就不要用健保就好啦，自費啊」。周玉蔻說，原來有解決方法，這沒有違法吧？剛好廣告音樂響起，李秉穎說「時間到，進廣告。」

針對上述訪談內容，診所醫師和社區藥師澄清，其中有4大錯誤：克流感療程5天藥必須吃完、克流感不是常備藥、藥物過期就不該吃、自費購買克流感也要有疾病診斷。藥師建議，與其處心積慮要買克流感，不如帶著新冠快篩出國，如在國外出現疑似症狀，有助於初判是新冠還是流感。

「這些醫師隨便講一句話，都會造成第一線很大的困擾。」社區藥局藥師沈采穎表示，克流感服藥療程是5天，一盒10顆、早晚各一顆。雖然可能吃幾顆就因病毒下降而感覺比較舒服，但病毒量還有一定的數量在，如果自行提早停藥，可能助長抗藥性產生，建議病人按時把藥吃完。

沈采穎說，乙醯氨酚類藥物可解熱止痛，可自行到藥局購買，算是常備藥，但克流感是處方藥不是常備藥，藥局不該賣，民眾也不必一窩蜂搶購。如果擔心出國感冒，可準備乙醯氨酚類藥物和新冠快篩，有疑似症狀時，能初步區辨是新冠還是流感。另外也要提醒，藥品過了效期，藥效就會減弱，建議不要再吃，「過期兩年以上我是不會吃的。」

開業小兒科醫師林應然表示，符合高齡、幼齡、有慢性病等條件者有流感或類流感症狀，醫師可以開立公費克流感，這些是從疾管署領來的藥，開藥都要通報，符合條件的人才能用。如果不符合公費條件但也有上述症狀，經醫師判斷可能是流感，病人可選擇自費服藥。自費的克流感是診所自行進貨，開藥不需要通報疾管署，但也不會賣給健康人。

會不會有病人裝病來領藥？林應然說，或許可以假裝疼痛等主觀症狀，醫師也只能信任病人，但客觀症狀例如心雜音、扁桃腺化膿等，都還是要經過醫師診療，以客觀證據去確認，無法假裝。

林應然說，門診常遇到一些病人身體不舒服，第一時間自己去藥局買藥，但買來的藥是分裝的，連藥名都沒標示，病人吃了之後沒有改善，才拿著不知名藥來找醫師，讓醫師相當頭痛。希望民眾建立正確用藥觀念，處方藥一定要經過醫師看診開立，不要自己去藥局買。

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