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醫師親曝人體臨終變化過程 嘆「想走得安詳就別做這件事」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本醫師透露人在死亡之際的肉體變化過程。醫療人員示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
日本醫師透露人在死亡之際的肉體變化過程。醫療人員示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

生老病死是每個人都必定遭遇的過程，而人在將死之際，生理也會出現許多不同的反應。近來日本媒體「マネー現代」訪問身兼作家的醫師久坂部羊，瞭解人在死前的時候會有什麼樣的特徵。

久坂部表示，他以前曾經替一位70多歲，有膽管結石的女性開刀。但在手術之後，病患出現不明的痙攣，同時還併發了肺炎。久坂部於是緊急開始做輸血等各種急救。然而病患卻還是逐漸失去意識、手腳浮腫，並且不斷出血，等於輸多少血都通通流了出來，最終仍是回天乏術。

久坂部指出，人死亡的三大特徵包括「停止呼吸」、「停止心跳」和「瞳孔放大」。而扣除掉意外死亡，衰老及病死都是從昏迷開始，接著人體的呼吸機能下降的關係，開始用嘴巴呼吸，過了幾分鐘到一小時左右就會身亡。一旦進入到嘴巴呼吸的狀態時，幾乎都確定無法挽救了。

很多人不能接受至親死去，都希望能夠藉由醫療的力量延長生命，但這只是不切實際的幻想。在人命已經沒辦法挽回的時候，多餘的點滴只是讓血液變得更稀薄，徒增內臟的負擔，呼吸器也只是妨礙正常呼吸而已。因此想安穩走完最後一程，其實最好別送到醫院，待在家裡靜靜地離去才比較合適。

久坂部分析，所謂接近死亡的過程，就類似於漸漸回到嬰兒的狀態，像是失智、移動速度變慢、只能吃軟質食物、食量變差、體力下降等等，本來能辦到的事情也變得漸漸無法達成，生活起居都得靠別人照料。身為家屬得做好心理準備，才能好好陪伴至親度過最後的餘生。

日本 醫師

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