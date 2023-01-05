一張圖看春節省道交通管制措施 搭客運享優惠

春節連續假期即將到來，民眾將返鄉、旅遊、短程參拜及走春等，公路總局自1月19日（周四）下午至1月29日（周日），將執行春節連續假期交通疏運計畫。

省道公路方面，公路總局預估春節假期間省道易壅塞路段共24處，包含地區主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及廟宇參拜熱點等，除預判尖峰時段外，各重點路段亦規畫相關交通疏導措施，如規畫替代道路、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道等，呼籲民眾避開尖峰時段行駛，配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

此外，台9線蘇花路廊今年將持續實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，並實施大客車優先措施；南迴公路將於尖峰時段實施車道管制措施，以紓解車潮；台61線西濱快速公路針對瓶頸路段如鳳鼻-香山及竹南地區等，已規畫封閉部分橫向路口、優化時制加強綠燈秒數等措施，並配合高速公路局於1月24初三-26日初五封閉西濱交流道北上匝道入口，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，公路總局說，連假期間推出多項公共運輸優惠措施，鼓勵民眾多加搭乘，民眾搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證

搭乘48條台灣好行路線可享半價優惠；此外，凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

針對前往東部區域之民眾，公路總局推出東部優惠專案。持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元優惠及花東地區「在地有腳」租賃優惠（租車優惠及回程最高折抵客運票價200元）等優惠措施，以上兩項優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。

公總說，春節連假期間積極協調各國道業者調整運能，目前東西部總計提供7萬班次及231萬座位數，各業者已陸續開始販售預售票，截至1月3日國道客運總計售出1萬5249張，占可售張數6.34%，連假期間國道客運均尚有充裕座位可供預訂，持續依據銷售狀況，請業者機動加開班次。

相關疏運資訊，可至公路總局網站( http://www.thb.gov.tw )查詢，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊，及下載「iBus公路客運」App查詢客運及市區公車相關資訊。 2023年春節連續假期省道易壅塞路段及時段表。圖／公總提供

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