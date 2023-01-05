前置合併植入性胎盤孕婦手術風險高 花蓮慈濟醫院首例平安

花蓮一名懷孕的吳小姐被診斷出有前置胎盤合併植入性胎盤，由於風險很高，醫師建議轉至北部生產。經過考量，懷第一胎的吳小姐與丈夫希望能在花蓮生下寶寶，慈濟醫院決定聚集婦產科、麻醉科、心臟外科等醫護，完成東部首例在剖腹手術中同步止血骨盆腔動脈栓塞，術後母子均安。

慈濟醫院婦產部副主任高聖博指出，「前置胎盤」與「植入性胎盤」可能造成產婦大出血，若同時有兩者，最嚴重出血量恐達到3千至4千毫升以上，非常危險，不得以甚至要切除子宮，即便是經驗再豐富的婦產科醫師，都需要尋求其他醫護合作，大多建議到北部醫院生產。

不過孕婦與丈夫盼在家鄉生產，為降低生產風險，婦產科團隊建立跨團隊小組剖腹產，不僅有婦產科團隊負責開刀接生、麻醉科團隊穩定生命徵象，還加入影像醫學部團隊預先放管子、做動脈栓塞，並請心臟外科支援，提供即時透視影像的檢查系統。

影像醫學部一般介入診療科主任蔡伊達表示，以往若產婦大出血，婦產科醫師必須先想辦法盡量止住動脈出血，再將產婦推到影像醫學部做動脈栓篩，增加許多風險。現在只要團隊人員與設備到齊，在手術室待命，一旦發現產婦出血量過多，就可利用事先放置的氣球堵住骨盆腔動脈，避免大出血。

醫師高聖博說，如果出血止不住，就只能硬著頭皮開刀，盡快把胎兒取出，如果不盡速把胎盤拿掉，並把破裂的血管封起來，媽媽就會一直流血，直到失血過多休克，如何在保護產婦的情況下讓胎兒順利誕生，是醫療團隊肩上艱鉅的任務。

醫護團隊在術前將所有可能發生的情況列出並擬定策略，所幸一切順利，手術過程出血約600毫升，並無失血太多，術後母子均安。吳姓產婦表示，很感謝婦產科團隊積極尋求辦法、建立跨團隊合作，讓她不用舟車勞頓跑到外縣市生產，能在家鄉平安順利地誕下寶寶。

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