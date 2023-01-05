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前置合併植入性胎盤孕婦手術風險高 花蓮慈濟醫院首例平安

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院完成東部首件剖腹手術中同步止血骨盆腔動脈栓塞的案例，母子均安。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院完成東部首件剖腹手術中同步止血骨盆腔動脈栓塞的案例，母子均安。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮一名懷孕的吳小姐被診斷出有前置胎盤合併植入性胎盤，由於風險很高，醫師建議轉至北部生產。經過考量，懷第一胎的吳小姐與丈夫希望能在花蓮生下寶寶，慈濟醫院決定聚集婦產科、麻醉科、心臟外科等醫護，完成東部首例在剖腹手術中同步止血骨盆腔動脈栓塞，術後母子均安。

慈濟醫院婦產部副主任高聖博指出，「前置胎盤」與「植入性胎盤」可能造成產婦大出血，若同時有兩者，最嚴重出血量恐達到3千至4千毫升以上，非常危險，不得以甚至要切除子宮，即便是經驗再豐富的婦產科醫師，都需要尋求其他醫護合作，大多建議到北部醫院生產。

不過孕婦與丈夫盼在家鄉生產，為降低生產風險，婦產科團隊建立跨團隊小組剖腹產，不僅有婦產科團隊負責開刀接生、麻醉科團隊穩定生命徵象，還加入影像醫學部團隊預先放管子、做動脈栓塞，並請心臟外科支援，提供即時透視影像的檢查系統。

影像醫學部一般介入診療科主任蔡伊達表示，以往若產婦大出血，婦產科醫師必須先想辦法盡量止住動脈出血，再將產婦推到影像醫學部做動脈栓篩，增加許多風險。現在只要團隊人員與設備到齊，在手術室待命，一旦發現產婦出血量過多，就可利用事先放置的氣球堵住骨盆腔動脈，避免大出血。

醫師高聖博說，如果出血止不住，就只能硬著頭皮開刀，盡快把胎兒取出，如果不盡速把胎盤拿掉，並把破裂的血管封起來，媽媽就會一直流血，直到失血過多休克，如何在保護產婦的情況下讓胎兒順利誕生，是醫療團隊肩上艱鉅的任務。

醫護團隊在術前將所有可能發生的情況列出並擬定策略，所幸一切順利，手術過程出血約600毫升，並無失血太多，術後母子均安。吳姓產婦表示，很感謝婦產科團隊積極尋求辦法、建立跨團隊合作，讓她不用舟車勞頓跑到外縣市生產，能在家鄉平安順利地誕下寶寶。

團隊 婦產科 醫師

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