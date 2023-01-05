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爽翻！2023超划算請假攻略出爐 這月份「請4天狂休16天」

聯合新聞網／ 綜合報導
Youtube頻道「綜口味開房間」整理2023最划算請假攻略，1月甚至可以請4休16。圖源：ingimage
Youtube頻道「綜口味開房間」整理2023最划算請假攻略，1月甚至可以請4休16。圖源：ingimage

2023年如何請假最聰明？知名YouTube節目「綜口味開房間」彙整了2023年的請假攻略，其中只要在1月請4天就能夠「連休16天」，2月和3月亦能夠「請3天休9天」，這些都讓知名網紅「丹妮婊姐」忍不住大呼「好划算喔」！

隨著2023年來臨，許多人開始規劃今年的假期，而究竟該如何請假最聰明？YouTube節目「綜口味開房間」中，丹妮婊姐、小賴與紀斯豪共同討論2023的請假攻略，從1月一路規劃至年底，讓觀眾對規劃假期更有概念。

第一個連休同時就出現在本月（1月），能夠「請4天休16天」，若從1月16日請到19日，就能夠一路從1月14日連休到29日；2月和3月則是能夠「請3天休9天」，若從3月1日請到3日，就能夠從2月25日連休到3月5日；4月能夠「請2天休9天」，若從4月6日請到7日，就能夠從4月1日開始連休到9日。

端午連假時的6月則能夠「請3天休8天」，若從6月19日請到6月21日，就能夠從6月18日連休到25日；中秋節連假則CP值相對較低，為「請4天休8天」，從9月25日請到28日才能得到8天連假；國慶連假則是請10月11日至13日，能夠有9天連假

連假

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